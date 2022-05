Olympijský klub Kysuce bude naďalej viesť Jaroslav Klus

V Čadci zasadalo valné zhromaždenie Olympijského klubu Kysuce.

Výkonný výbor OK Kysuce (Zdroj: Pavol Stolárik)

ČADCA. V stredu 4. mája sa v dome kultúry v Čadci konalo Valné zhromaždenie Olympijského klubu Kysuce. V úvode si účastníci minútou ticha uctili pamiatku zosnulého kysuckého rodáka a predsedu Združenia olympijských klubov Slovenska Ivana Čierneho.

Predseda Jaroslav Klus informoval prítomných o činnosti v roku 2021, kedy fungovanie klubu ovplyvnilo covidové obdobie.

„Neminulo to ani Kysuce. I napriek tomu sme úplne nezaspali. Myslím si, že pre nás najvýznamnejšou udalosťou bolo otvorenie atletickej tartanovej dráhy. Je to ozajstná pýcha Kysúc. Tento stánok je k dispozícii nie len pre výkonnostných atlétov, ale aj pre širokú verejnosť. Pomaly sa vyrovnávame s počiatočnými chybami uvádzania atletickej dráhy do úplnej prevádzky,“ uviedol Jaroslav Klus.

Ďalej poznamenal, že významnou udalosťou pre klub bolo udelenie najvyššieho vyznamenania Plakety Jána Popluhára čestnému členovi OK Kysuce Vojtechovi Marcibálovi.

„I napriek neprajnému obdobiu sme na ôsmich školách tradične pretekali pod vlajkou s olympijskými kruhmi v Novej bystrici, Makove, Krásne nad Kysucou na Svrčinovci, ale krásny Olympijský deň bol aj na Zborove. Vydarená bola aj Olympiáda seniorov. Pekný úspech dosiahli žiaci ZŠ Nábrežná z Kysuckého Nového Mesta v Olympijskom odznaku všestrannosti,“ informoval Klus a dodal, že športovci z Makova pod vedením Stanislava Olšovského sa tento rok prebojovali do celoslovenského kola tejto súťaže.

Medzi ďalšími úspechmi spomenul aj výtvarnú súťaž s témou ZOH v Pekingu pod názvom „Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“, keď prácu Terézky Cmelářovej zo ZŠ Nábrežnej v Kysuckom Novom Meste si vybral na titulnú stránku instangramu počas ZOH tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.

„Za našu prácu a úspechy bol náš klub vyhodnotený ako najlepší na Slovensku za rok 2021 a 26. mája na Valnom zhromaždení SOŠV bude ocenený cenou Vincenta Lávka,“ povedal Jaroslav Klus.

Rokovania sa zúčastnil vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu Ján Polák. Vo svojom vystúpení poukázal na nadštandardné vzťahy s Olympijským klubom Kysuce. Ubezpečil prítomných, že klub bude mať vždy podporu mesta a tým aj športu pod olympijskými kruhmi.

Podľa stanov Olympijského klubu sa uskutočnila voľba nových orgánov. Za predsedu klubu bol zvolený opätovne Jaroslav Klus. Podpredsedom sa stala Mária Čamborová. Ďaľší členovia výkonného výboru sú Anna Skorková, Zuzana Longauerová a Tomáš Urbaník.