Ľudia sa boja nedostatku plynu, výrobcovia kotlov a pecí nestíhajú

Dopyt po krboch, peciach a sporákoch vzrástol o viac ako 100 percent.

KYSUCE. Pokračujúci konflikt na Ukrajine a s ním súvisiaca energetická kríza sa už stihli výrazne podpísať pod výšku mesačných rozpočtov slovenských rodín.

Majitelia rodinných domov si kvôli enormnému stúpaniu cien plynu a elektrickej energie začali prebudovávať svoje plynové kúrenia na tuhé palivo a biomasu. Vidia to ako východisko z možnej budúcej energetickej krízy.

Kachliari, kominári i výrobcovia palivového dreva hovoria o krbovej horúčke. Problém však môžu mať tí, ktorí si chcú kúpiť nový kotol alebo pec. Tých je na trhu značný nedostatok.

"Máme niekoľkonásobne viac objednávok. Väčšina ľudí má strach z toho, že nebude plyn, že budú odstávky. Pritom pri rozumnom hospodárení s drevom má Slovensko nevyčerpateľné zásoby. Drevom by sme teda dokázali vykúriť sami seba z vlastných zásob. Musela by sa však zmeniť celá energetická politika štátu. Ak sa chceme odstrihnúť od ruského plynu, bude to nutnosťou,“ uviedol Roman Klieštik z kachliarskeho a kominárskeho centra Klikon v Čadci.

Tisíce domácností sú v mestách a obciach na Kysuciach napojené na plyn a dnes premýšľajú o tom, že by si zaobstarali ešte alternatívne palivo.

„Hlavne starší ľudia majú obavu, čo bude do budúcnosti. Čo sa týka krbov a kachieľ, výrobcovia nestíhajú a dopyt prevyšuje ponuku. Čakacie doby sú niekedy pol aj trištvrte roka. Dostávame každodenné telefonáty od ľudí spoza českej hranice, či náhodou nemáme na sklade nejakú pec, pretože v Čechách ide o nedostatkový tovar. Ďalším problémom je tiež, že druhá najväčšia oceliareň Azovstaľ na Ukrajine ľahla popolom, chýba železo, aj cena suroviny išla hore o tristo percent. Sporák, ktorý sa predával za 800 eur, sa teraz predáva za tritisíc,“ vysvetlil situáciu na trhu Klieštik.

Podľa Romana Klieštika sú čakacie doby aj štyri mesiace. (zdroj: Pavol Stolárik)

Nedostatok kotlov a pecí už počas pandémie

Jeho slová potvrdzuje aj riaditeľ Cechu kachliarov Martin Tršo. Podľa jeho vyjadrenia sa dopyt po krboch, peciach a sporákoch u členov cechu, medzi ktorými sú realizátori z celého Slovenska, veľko a malobchodné firmy, dovozcovia ale aj výrobcovia, zvýšil v priemere viac ako o 100 percent.



„S počtom objednávok to majú rôzne, nakoľko niektoré firmy sú väčšie a iné menšie. Objednávky sú ale na úrovni ich maximálnych možností a teda približne na úrovni 120 percent v porovnaní s minulým rokom,“ ozrejmil Martin Tršo.

Na znateľnej nedostupnosti kotlov, krbov aj sporákov sa podľa neho negatívne podpísala už koronavírusová epidémia, kvôli ktorej došlo k zdražovaniu a nedostatku materiálu.