Vysoká na vysokej nohe, kat Borovička, Stará omráčila Čierne a kto chytí Halvoníka?

Zakončovateľ Starej Bystrice sa posunul za Lukáša Masnicu na druhé miesto v tabuľke strelcov. Kysuckú TOP trojku uzatvára Peter Puček.

Skalité - Strečno 2:1 (0:0)

V Skalitom sa hral v prvom polčase bojovný, opatrný futbal z oboch strán. Prítomní diváci veľa gólových príležitostí nevideli. Po ľavej strane obrany unikol R. Beháň, jeho strela išla tesne vedľa tyče. So zakončeniami domácich si dobre poradil Lajš.

V druhom polčase to bol rovnaký obraz hry. Skalité sa ujalo vedenia. Po prihrávke cez stred obrany išiel sám na Lajša Krčmárik a obstrelil ho. Po tomto momente Strečno trošku zatlačilo a dočkalo sa vyrovnania.

V 56. minúte po faule hosťujúceho hráča v strede ihriska poslal dlhý center do pokutového územia Barošinec, najvyššie vyskočil J. Beháň, ktorý prekonal Holáka - 1:1.

Postupom času sa znovu hralo medzi 16-tkami bez vážnejších príležitostí. Keď už to vyzeralo na spravodlivú remízu, domáci poslali nakopávanú loptu do päťky, brankár Lajš išiel do nej, neodhadol však situáciu a Borovička ho prehlavičkoval - 2:1.