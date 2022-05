Do Noci múzeí a galérií sa zapoja aj expozície Kysuckého múzea

Zaujímavý večerný program pripravili organizátori v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke aj v expozícii v Krásne nad Kysucou.

Do tohtoročnej Noci múzeí a galérií sa v sobotu 14. mája svojimi aktivitami zapoja aj expozície Kysuckého múzea. Noc múzeí a galérií 2022 bude po dvoch ročníkoch vo virtuálnom priestore opäť v živom kontakte s návštevníkmi. Kysucké múzeum tak po pandemickej prestávke ponúka návštevníkom priamy kontakt s originálnymi zbierkovými predmetmi či umeleckými dielami.

Noc múzeí a galérií v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

Už 18. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), si v sobotu pripomenú aj v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Na tento večer si Kysucké múzeum pripravilo program Večer na dedine v podaní ženského speváckeho súboru Dolinka z Novej Bystrice a ľudovej hudby Starejší.

"V tento večer budú pre návštevníkov brány skanzenu otvorené do neskorých večerných hodín. Za súmraku sa môžu ponoriť do nevšednej atmosféry múzea, poprechádzať sa večernou prírodou, vychutnať si tradičné jedlá pripravované priamo v objektoch a započúvať sa do ľudovej hudby," uviedla Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.

Večerný program začína o 17. hodine podujatím Kuchyňa starých materí, kedy vo Vychylovke rozkúria funkčné dobové pece a jedlá spojené s našim regiónom pripravia tradičným spôsobom. Budete ich môcť ochutnať, ale zoznámite sa aj s tým, ako žili naši predkovia. O 20. hodine vás čaká komentovaná prehliadka s lampášmi.

Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou. (zdroj: Kysucké múzeum)

Noc múzeí a galérií vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou

Kysucké múzeum pripravilo zaujímavý večerný program na sobotu 14. mája aj v expozícii Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. Návštevníci sa môžu tešiť na komentované prehliadky so sprievodom, odbornú prednášku a prehliadku depozitára odevov, na premietanie dokumentárnych filmov a hudobné vystúpenie, ktoré poskytnú návštevníkom netradičný zážitok z múzea. Múzeum bude v tento deň pre verejnosť sprístupnené do 21.00hod.

Program: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 hod. Komentované prehliadky 18.00, 19.00, 20.00 hod. Odborná prednáška a prehliadka depozitára odevov s Mgr. Helenou Kotvasovou 18.00 hod. vystúpenie heligonkárky Vanesky Halvoníkovej

