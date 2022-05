Stomatológ: Rodičia k nám väčšinou chodia až vtedy, keď už má dieťa problém

Platí, že čistý zub sa nepokazí.

ČADCA. Detské zúbky začínajú rásť približne v šiestom mesiaci života dieťatka. Mnoho rodičov starostlivosť o mliečny chrup zanedbáva a zubára vyhľadá až keď má dieťa pokazené zuby, v takom prípade však už často býva na záchranu zúbka neskoro.

Ako sa o mliečny chrup starať, aké chyby robia rodičia pri čistení a prečo treba dbať na preventívne prehliadky už prvých zúbkov, nám porozprával stomatológ Vladimír Paulech.

V rozhovore sa dozviete: Ako vplýva genetika na stav zubov?

Aké chyby robia najčastejšie rodičia pri starostlivosti o detské zuby?

Aký vplyv má na zuby ovocie, cukor či materské mlieko?

Treba deťom špeciálne pasty a kefky?

Môže cumlík spôsobiť poškodenia chrupu?

Dokedy by mal rodič dieťaťu dočisťovať zuby?

Môžu rodičia deťom nejako pomôcť pri raste a vypadávaní zúbkov?

Je to prirodzený chod výmeny chrupu, väčšinou do neho netreba zasahovať. Prerezávanie prvých zúbkov riešia rodičia s pediatrom. Deti vtedy môžu pociťovať nechutenstvo, mať horúčku a sú plačlivé. U nás starostlivosť začína až prvým zubom.

Mnohí rodičia hovoria deťom, že u zubára to nebolí... potom dieťa sadne do kresla, zubár zavŕta a ono to bolí. Myslíte, že je to správny alebo nesprávny postup? Ako by podľa vás mala vyzerať spolupráca rodičov, lekára aj detského pacienta?

Základ sú preventívne prehliadky, presne tak, ako u pediatra. Už aj s malými deťmi, zhruba od jedného roka, by mali rodičia absolvovať preventívne prehliadky u stomatológa. Dieťa sa zoznámi s prostredím a z psychologického hľadiska bude zvyknuté na návštevy u zubára. Rodičia k nám väčšinou chodia až vtedy, keď už má dieťa problém. Vtedy už výkon naozaj môže byť mierne bolestivý a tam potom vzniká ten veľký problém, strach zo zubára.

“ Medové zúbky je zaužívaný termín pre nezodpovedné správanie, kedy rodičia nechajú malým deťom pokaziť zuby. Zuby sú rozpadnuté, často už ostanú len korene. „ Vladimír Paulech

Chodia rodičia s malými deťmi na preventívne prehliadky?

Niektorí chodia, ale drvivá väčšina nie. Tam potom veľmi závisí od psychického nastavenia dieťaťa. Ak má dieťa s lekármi negatívne skúsenosti, alebo má doma nejaké stresové prostredie, reakcie sú veľmi ustráchané aj napriek tomu, že u nás ešte nemajú skúsenosť.

Čo je podľa vás najväčšia chyba pri čistení zubov?

Najväčší problém je nečistenie, alebo nedostatočné čistenie zubov. Je nespochybniteľne platné, že čistý zub sa nepokazí. Ak sa zub pokazí, musí byť dlhodobo nedostatočne čistý.