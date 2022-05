Zo Žiliny spravil vicemajstra, v Krásne historickú sezónu. Tatran v dlaniach staronového veliteľa (rozhovor)

Milovaný skončil, žiadaný sa vracia.

A aj keď kniha sezóny 2021/22 nie, kapitola Ľuboš Berešík je na konci. Avizovaná výmena sa mala stať v lete, no strany sa na rozviazaní spolupráce dohodli v predstihu. Keď sa darí, tak vo všetkom, keď nie, tak v ničom. V utorok sa 42-ročný šéf lavičky ukázal na poslednom tréningu. A zaslúži si aplaus v stoji!

Zodpovednému prístupu sa nedá vytknúť temer nič. Keď bolo za čo, pochválil, keď musel, nakričal. Keď bolo ticho, hecoval, keď prebytočný hluk, ukľudnil. Za svojimi hráčmi si stál rovnako ako za slovom. Čestne a svedomito. Aj preto sa mnohým cnie. Prvú sezónu mal fantastickú, no v druhej na ňu žiaľ výsledkovo nenadviazal.

„Netreba za tým hľadať žiadne rozpory, bola to priateľská dohoda z oboch strán. Spolupráca by v ďalšom ročníku už aj tak nepokračovala, mal som toho dosť. Moje pracovné vyťaženie bolo väčšie, nestíhal som skĺbiť rodinu, prácu a šport. Začal som premýšľať nad ukončením pôsobenia. Vyvrcholilo to nešťastnou prehrou s Lučencom, vedeniu som ponúkol rezignáciu a okolnosti začali naberať na intenzite. Chcem si oddýchnuť, plánujem dovolenku, nebudem riešiť futbal. Klubu ďakujem za šancu, stretol som tu skvelých ľudí, kabína bola súdržná aj keď tomu výsledky nenasvedčovali. S mnohými sa v budúcnosti určite rád stretnem,“ riekol s pokojom v hlase Berešík a futbalová kniha Krásna sa pretočila na ďalšiu stranu.

A tam započal dej pre viacerých žiadanej zmeny. Názov čerstvej etapy nesie meno VLADIMÍR KUŤKA.

V roku 2009 nahradil v Žiline Radolského a so šošonmi sa stal vicemajstrom krajiny. V Martine lepil zrútenie, v Čadci sa postaral o malý zázrak, keď vyriešil nevyriešiteľné a Krásno hrá aj vďaka nemu tretiu najvyššiu. Ikonický veliteľ získal s Tatranom na jar 2014 najviac bodov, v tretej lige zastal historické piate miesto a práve do 7-tisícového mestečka sa vracia tretí raz. A spolu s ním prichádza kufor skúseností. Ale taký, do ktorého by sa pobalila celá obec a má ešte aj dve vyklápacie sedačky.

Do tretice všetko aké?

Kysuce si vaše tri trénerské návštevy pamätajú veľmi dobre. Naposledy to bol rok 2019, keď ste v Čadci zachránili tretiu ligu. Kde ste pôsobili potom?

Jeden a pol sezóny som bol pri mládeži v Martine a ďalšiu, prerušovanú covidom, prečkal na lavičke dospelých v MFK Bytča. Bolo to také pôsobenie – nepôsobenie, v podstate som s tímom fungoval mesiac na jeseň, mesiac na jar. V aktuálnom ročníku som ešte neviedol nikoho. No konečne to vyzerá, že opatrenia sú fuč a športové vyťaženie sa vracia do „starých šatní“.