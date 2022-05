V ústrety nebezpečenstvu. Kysučan pozoroval divoké medvede z niekoľkých metrov

Rumunské šelmy majú na svedomí mnoho úmrtí. Stret s človekom je na dennom poriadku.

Kysučan Radovan Haluza je známy milovník medveďov. Do voľnej prírody ich chodí pravidelne sledovať a naša najväčšia šelma ho mimoriadne fascinuje. Jeho strety s týmto divým zvieraťom by sme mohli rátať v desiatkach. Fotí, filmuje, natáča a s údivom sa k medveďom približuje na pár metrov.

V uplynulých dňoch sa vrátil z mimoriadne dobrodružnej expedície. Viac ako týždeň pozoroval tieto majestátne stvorenia v rumunských horách. Tamojšie medvede sú iné ako tie, ktoré žijú na Slovensku. Útoky na človeka sú na dennom poriadku. Následky sú fatálnejšie a v mnohých prípadoch sa končia smrťou. Napriek nebezpečnej výprave si Radovan domov doniesol množstvo zážitkov. Medvede ho natoľko fascinovali, že už teraz plánuje ďalšiu zahraničnú expedíciu.

Vybrali ste sa do Rumunska, do totálnej divočiny. Kto s vami bol a aké boli začiatky vašej púte?

Naša výprava bola skromná, len ja a priateľka. Aj s cestou nám trvala desať dní. Prvou zastávkou bola dedinka, kde sa začína jedna z najkrajších ciest na svete Transfagarasan. Má dĺžku 151 kilometrov, nadmorskú výšku 2 042 metrov a jej súčasťou je aj najdlhší tunel v Rumunsku. Pre zaujímavosť, pri jeho výstavbe zomrelo štyridsať ľudí.

Odtiaľ sme mali v pláne prejsť na druhú stranu k jazeru Lacul Vidraru, lenže vo vyšších nadmorských výškach sa topil sneh a cesta bola uzavretá a nie je ani veľmi zabezpečená. V tomto období sa tam vyskytujú časté zosuvy pôdy, niekedy aj samotnej cesty.

Čo ste urobili?

Šli sme naspäť a hľadali najkratšiu trasu smerom na druhú stranu pohoria. Avšak, urobiť si skratku bola veľká chyba. Čakal nás úsek bez asfaltu dlhý 90 kilometrov. Bola to lesná cesta plná blata a jám. Cestovali sme autom, ale asi krokom a trvalo nám to tri hodiny.

Keď sme zazreli v diaľke chalúpky a náznak civilizácie, začali sme sa smiať a radovať, ako keby sme vyhrali v lotérii (smiech). Odvtedy sme si robili radšej väčšie obchádzky, ale po normálnej ceste. Tri dni sme pobudli v blízkosti jazera a neskôr sme sa vydali smerom na Brašov a všade sme hľadali medvede.

Bol to váš nápad ísť do Rumunska za takýmto dobrodružstvom?

Áno, pretože viem, že v tejto krajine žije veľa medveďov a nie je to ani tak ďaleko. Počiatočný impulz mi ale dala priateľka. Povedala, že ideme, tak sme šli. Pamätám si, ako som sa v noci začal v Maďarsku na diaľnici smiať. Spýtala sa, čo mi je také vtipné. Ja som odvetil, že nie sme normálni, keď si zbalíme troje nohavíc, tričká, techniku a ideme do Rumunska hľadať medvede (smiech).

Prečo práve Rumunsko? V čom sú tamojšie medvede iné v porovnaní s našimi?

Keď zadáte do Googlu „rumunské medvede,“ nájdete mnoho článkov o útokoch na človeka, ktoré sa často končia smrťou. To ma najviac priťahovalo. Bol som zvedavý, ako to u nich funguje, koľko medveďov sa v krajine nachádza a aké sú veľké. V poslednom čase ma zaujal článok o lichtenštajnskom princovi. Podarilo sa mu uloviť v Rumunsku najväčšieho medveďa vážiaceho pol tony. Prípad bol značne medializovaný. Odvtedy mi hlavou behala myšlienka vidieť takéto veľké zvieratá vo voľnej prírode a iba desať hodín cesty autom od domova.