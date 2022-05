Esencia menom Kuťka: Krásno súperovi nedovolilo vystreliť, Zion tancoval sambu a snajper Gábor

Liptovský Hrádok ukameňoval Čadcu v samom závere.

Liptovský Hrádok - Čadca 3:0 (1:0)

V prvom dejstve mala Čadca jednoznačnú prevahu, no napriek menšiemu držaniu lopty šli do vedenia hráči Liptovského Hrádku. V 15. minúte doletela polovysoká lopta z priameho kopu až do päťky, po nevydarenej ofsajdovej pasci sa k nej dostal Hatala a otvoril skóre – 1:0.

Vzápätí na opačnej strane vbehol do šestnástky Dyroff, mal pred sebou iba brankára, chcel ho obstreliť, no Vilček jeho úmysel prečítal. Do polčasu stihol spoza pokutového územia vystreliť aj Šmahajčík, no jeho pokus vyšiel nazmar rovnako, ako úsilie domácich tvoriť brejky.

Do druhého dejstva vletel razantnejšie Hrádok, prevzal iniciatívu a okamžite hrozil cez krídelné priestory.