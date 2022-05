Fanúšik fyzicky napadol rozhodcu. Trest zväzu nie je adekvátny, kritizuje arbiter i tréner hostí

Fraška či spravodlivosť?

KYSUCE. „Ak má byť za atak na rozhodcu takáto smiešna sankcia, tak ho necháme zbiť v každom domácom zápase. Odteraz nevyberáme za vstupné euro, ale dve, polovičku odložíme na pokutu,“ ironicky komentoval tréner Čierneho Jozef Privarčák.

Štyri hodiny poobede, 24. apríl. Výkop. Belá verzus Čierne. Zápas skutočne bielo-čierny. Alebo žeby mala jedna z farieb navrch? V 18. kole nehrali proti sebe žiadne céčkové mančafty, líder piatej ligy vítal vtedy štvrtý celok tabuľky. Domáci vkročili do deja bez piatich opôr, kysuckým hosťom chýbali legenda Baláž, Časnocha či jeden z najlepších strelcov súťaže Puček.

Hlava vychytal Žingoru aj Mintácha a boj prvého dejstva tak gól nesplodil. Domáci si ešte pred prestávkou pýtali jedenástku, no arbiter do píšťalky nefúkol. Skóre napokon otvorila Belá, keď Mintách po hodine hry našiel milimetrovým pasom Ševčíka a ten roztriasol poloodkrytú kasu. 1:0. Desať minút pred hvizdom však lopta po štandardke padla na Krenželákov priehlavok a kapitán Čierneho prepálil všetko čo mu stálo v ceste. Vyrovnal. Hostia si z horúcej pôdy vlažného favorita odniesli cenný bod. No o futbal samotný tu až tak nešlo.

Otázok sa na jazyk derie viacero. Bol hlavný arbiter napadnutý členom usporiadateľskej služby? Bol trest disciplinárnej komisie SsFZ primalý, adekvátny alebo nebodaj prehnaný? Je správanie domácich fanúšikov (aj vulgárne výkriky malých detí) bežné a patrí k futbalu, alebo je to za hranicami? Pískal rozhodca neobjektívne? Mali domáci podľa komisie kopať jedenástku?

Kontaktovali sme aj domácu Belú Tá sa najprv vyjadrila, no neskôr sa rozhodla svoju výpoveď stiahnuť. Tréner Ján Holúbek rozhodnutie odôvodnil tým, že okolo incidentu už nechcú rozdúchavať vášne, ale energiu radšej venovať záveru súťaže.

Keďže tréner Belej Ján Holúbek svoju výpoveď stiahol, názor na kauzu nám teda vyslovili tri strany – tréner Čierneho Jozef Privarčák, predseda disciplinárnej komisie Stredoslovenského futbalového zväzu Miroslav Schneider i samotný rozhodca Jaroslav Bulík.

Bežný divák alebo člen usporiadateľskej služby?

„Na atmosféru v Belej sme sa pripravovali, vedeli sme, že tam chodí na futbal pár ľudí, ale, slušne povedané, pár nevychovaných ľudí, ktorí dokážu nadávať nielen na adresu hlavného rozhodcu, ale i moju, hráčov či vedúceho družstva. Niektoré zákroky domácich hrozili kriminálom. Na Mareka Hlavu bol v 82. minúte ostrý sklz, mal šmuhy po ruke. Rukami sa živí, ostatní chlapci tiež vstávajú do roboty. Diváci do nás skákali aj po zápase, je to tam zle vyriešené, hráči schádzajú do kabín povedľa tribúny. Nebol pri nás žiadny usporiadateľ,“ rozmenil debatu na drobné rozhorčený kouč Čierneho Jozef Privarčák.

„Fanúšik ma chcel udrieť už na ihrisku, ale uhol som sa.