Pútnici zo Skalitého ďakovali v Ríme Svätému Otcovi

Veriaci z nášho regiónu si domov odniesli množstvo zážitkov.



Slovenskí pútnici smerovali na prelome apríla a mája svoje kroky do Ríma. Do večného mesta prišli asi štyri tisícky Slovákov, aby poďakovali pápežovi Františkovi za vlaňajšiu návštevu našej krajiny.

Medzi veriacimi bolo mnoho Kysučanov. Nechýbali ani pedagógovia zo Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom a ďalší farníci z tejto prihraničnej obce. Podľa Edity Špilovej, riaditeľky školy, mala návšteva Ríma neopakovateľnú atmosféru. V mene všetkých pútnikov zo Skalitého hovorila o neopísateľných dojmoch, ktoré v ich srdciach zanechala nielen audiencia u Svätého Otca, ale aj história mesta, kultúrne pamiatky a kresťanské dejiny dýchajúce na každom kroku.

„Nebola to moja prvá cesta do Ríma. Ak budem mať príležitosť, rada sa sem vrátim opäť. Dojmy z poslednej návštevy mesta boli úžasné a budem si ich dlho uchovávať vo svojom srdci. Keďže som veriaca, o to autentickejšie sú moje zážitky z Vatikánu a aktívneho prežívania duchovných podujatí,“ povedala.

Mnohí veriaci z Kysúc boli uplynulý rok v septembri osobne prítomní na svätých omšiach, ktoré slúžil František. Riaditeľka cirkevnej školy si zaspomínala na púť v Šaštíne, ktorá podporila jej rozhodnutie ísť sa mu poďakovať. Teraz sa s pápežom Františkom stretla už tretíkrát.