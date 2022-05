Na Kysuciach rastie najkrajšia lúka na Slovensku

Kvetinové koberce fialovej levandule, žltej horčice a červeného maku budú pastvou pre oči okoloidúcich turistov.

OŠČADNICA. Francúzske Provensálsko sa môže pýšiť rozľahlými pláňami voňavej, fialovej levandule. A veru, Slovensko nezaostáva. Aj tu nájdete čarovné oblasti, kde sa sny menia na realitu a prítomnosť nádherných kvetov je ohromujúca. Takéto úžasné živé farebné koberce budete môcť zažiť aj na Kysuciach.

V obci Oščadnica, ktorá je dlhodobo turistami obľúbená, vyrastá slovenský unikát, čarovná lúka plná farieb.

„Na Slovensku sú lúky v jednej farbe, kde prevažuje jedna rastlina, s takouto viacfarebnou som sa zatiaľ nestretol,“ povedal Marián Kucharčík zo záhradníckeho centra, ktoré má na starosti udržiavanie lúky.

Farebné kvetinové koberce aj liečivé rastliny

„Kvety sme vyberali podľa toho, aký má byť výsledný efekt. Lúka je veľká, tak sme sa rozhodli rozdeliť ju na štyri sektory. Samozrejme, základ peknej pútavej fialovej farby bude tvoriť levanduľa, ďalšou výraznou farbou bude červená tvorená z divých makov, tretí sektor by mal žiariť žltou a bude ho tvoriť horčica. Uvidíme, do akej miery zasiahne so rastu toto sucho, či ten efekt bude taký, aký očakávame, teda nádherná súvislá lúka,“ objasnil Kucharčík a podotkol, že unikátna bude tiež sektorom byliniek.

„Keďže ľudia mnohokrát nepoznajú ani známe bylinky, tu si ich budú môcť pozrieť, zoznámiť sa s nimi a ich účinkami,“ doplnil.

Na lúke vysadia okrem kvetov aj liečivé rastliny. (zdroj: archív autora)

Lúka bola pred svojou premenou využívaná na pestovanie zemiakov. Následne občas kosená, postupne začala zarastať. Zmena na takúto pestrofarebnú čarovnú lúku nebola teda ľahká.