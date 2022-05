Prídu bez najlepšieho a s priemerom 20,5. Správny čas vykopať hrob, káže Čadca pred El Clásicom

Vyzliekol by Jarabica pri oslave gólu dres?

MY to budeme komentovať! A derby bude opäť chutiť inak! Kysucké noviny spúšťajú premiéru unikátneho projektu, prvý raz v histórii budú zápas vysielať naživo i KOMENTOVAŤ! Duel Krásno verzus Čadca tak môžete v nedeľu 29. mája sledovať od 17:00 online na Facebooku.

Rande odvekých rivalov, zápas prvý v trendoch a päť kariet na duel. Ak by Kysuce žiadali národný futbalový sviatok, tento rok by pripadol na 29. mája.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ani predochutnávka v podobe sobotného finále Ligy Majstrov nebude mať v regióne takú popularitu, ako v nedeľu kysucké El Clásico. Krásno verzus Čadca, bitka o hlavné mesto futbalu a dvoch generácií, veď vekový priemer ukazuje sedemročný rozdiel.

Čítajte aj

Čítajte aj Vykúpenie z väzenia prehier sa nekonalo, Krásno šklblo v nadstavenom čase päťročný rekord Čítajte

Motivačné faktory zvierajú oboch, FK vykúpenie z väzenia prehier, Tatran šklbnutie päťročného rekordu a oboch potopenie najväčšieho futbalového suseda. Za oponou espritu neopakovateľného nadšenia nikto nikomu nič nedaruje, vyškolia skúsenosti mladosť-pochabosť?

Pavol Stolárik preliezal kvôli „koštovke“ záberu bránku na tribúne, MY zápas odvysielame naživo i ho budeme komentovať, Peter Šarlák opäť vykosí ihrisko ako John Ledwidge z Leicesteru City, ultras asi prevrátia vlak i štadión naruby a všetci dychtivo čakajú, kým neďaleká veža na kostole odbije piatu.

Tak nech Kysuce zdieľajú športovú vášeň, hor sa baviť sa, párty má futbal!

ĎALEJ SA DOZVIETE predpokladané zostavy

ako by Jarabica oslavoval gól do siete (ex-pôsobiska) Čadce

koho podpísal pod naštartovanie víťaznej mentality

ktorá opora bude Čadci v šlágri regiónu chýbať

ako plánuje Kuťka premaľovať "modrú"

čo má Práznovský v génoch a čo je podľa neho receptom na Tatran

aké zbrane hodlá použiť proti stopérskej dvojici (najskúsenejšej na pľaci) Ďuratný - Jarabica?

v akom prípade by Čadca začala radšej o jedného menej

komu priateľka vraví, že má na lavičke väčšie nervy ako na ihrisku

či bude hrať Macura a prečo by Tlelka na neho "osobku" nehral

či nigérijské duo stihne El Clásico

kto derby nikdy nevyhral

A oveľa, oveľa viac...

Nová metla dobre metie

Mužstvo dvoch tvárí? Krásno. Šachovnicoví vedeli Štiavnicu mlieť ako mlynček orechy i vyhrať s druhými Rakytovcami, ale tiež prehrať v predposlednej Žarnovici a vyfasovať doma od Lučenca sedmičku.

V opozite stojí najväčší rival a na výhry najslabší tím tretej ligy. Čadca hrá parádny futbal, no po chybách rozdáva body. Skóre 22:64 a jediné víťazstvo na konte by nepresvedčili asi nikoho, ale rezkým vstupom „modrí“ zaskočili nejedného. Rozprávať by o tom mohli aj „vrabce“, veď na jeseň bolo 2:0 už za desať minút.

„Dvakrát sme chybovali, to sa nemôže ani nebude opakovať. My chceme byť tí, ktorí udrú prví,“ dobre si pamätá Marián Jarabica, ktorému fanúšikovia FK prestup do osem kilometrov vzdialeného mesta tak skoro neodpustia.

Tatran si po zmene trénera chlipol z gumidžúsu, Kuťka vnadil správnu esenciu, vyskočil na desiatu priečku a dobre pozná aj druhý tábor, veď tam roku 2019 zachránil ligu.