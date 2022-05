Modrý rokenrol, Zidanov volej, verva režisérom obratu, šabľa na krku. Tri pamätné derby ušlej dekády

Kedy všetci vedeli, že bude „ixko“?

MY to budeme komentovať! A derby bude opäť chutiť inak! Kysucké noviny spúšťajú premiéru unikátneho projektu, prvý raz v histórii budú zápas vysielať naživo i KOMENTOVAŤ! Duel Krásno verzus Čadca tak môžete v nedeľu 29. mája sledovať od 17:00 online na Facebooku.

Keď dal v roku 2012 Tomáš Tlelka gól spoza polovice, nikomu by ani na um nezišlo, že ho niekto tromfne. A predsa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pavol Lastovica sa pred dvomi rokmi poriadne „obul“ do výkopu, lopta preskočila Heglasa a brankár Krásna gólom cez celé sledoval večer v „markizáckom“ Frajerovi na záver samého seba.

Čítajte aj

Čítajte aj Prídu bez najlepšieho a s priemerom 20,5. Správny čas vykopať hrob, káže Čadca pred El Clásicom Čítajte

Za posledných desať rokov sa v devätnástich dueloch päť ráz tešila Čadca, Tatran dvakrát toľko a v štyroch prípadoch sa body delili. Na päťgólovú drámu (nižšie rozpísanú) v roku 2011 dozeralo „pol litra“ divákov, v 2016 temer dorazila historická tisícka.

Šesťgólové parády, splnený sen o obrate, nezabudnuteľná poklona, červená pre legendu, pravidelná dráma (kedysi skoro aj bitka), kat Rusnák či hrdina Šebík. Futbalová vojna o Kysuce už čo to zažila!

A keby MY Kysuce chceli o zápasoch Krásna s Čadcou napísať knihu, jedno vydanie by nestačilo. Preto sme vybrali tri najpamätnejšie derby uplynulej dekády. Nech sa páči!

ĎALEJ SA DOZVIETE výsledky všetkých 19 derby uplynulej dekády + detailne popísané tri najpamätnejšie

kto by dal gól, aj keby kopol z "hajzla"

komu po vysokej výhre jedno oko ronilo slzy, druhé sa radovalo a prečo

ktoré derby malo (nielen) podľa Juraja Tlelku gule

kedy mala Čadca šabľu na hrdle, no v 90. min ušla hrobárovi z lopaty

kedy všetci vedeli, že bude remíza a prečo

kedy hrajúci tréner Pavol Staňo zvažoval, že sa "pošle" do hry, a prečo tak napokon nespravil

iba jedenkrát bol od roku 2010 vylúčený domáci hráč - legendárny Michalík, za čo, kedy a ako to ovplyvnilo zápas

kedy Krásno podľa Štefana Kavuliaka na Čadcu futbalovo nestačilo a prišlo tak provokovať

kedy bola verva Tatranu architektom obratu

A oveľa, oveľa viac...

Zinedine Strapáč a jeho rokenrol

Domáci si na rok 2012 pamätajú veľmi dobre, no radšej by zabudli. Môžete dostať sedmičku od Lučenca, zakopnúť s posledným celkom tabuľky, ale vyfasovať porciu „nedeľného obedu“ od najväčšieho rivala? To sa nenosí.

Hráči Tatrana hrali snaživo ako ryby, no modrý kormorán pozbieral každú jednu a béčkom pozliepané Krásno adorovalo poklonu veľkej Čadci. 0:6 vážení, veď to šlo zlatou kriedou do kroniky. „V histórii asi do jednej brány nepadlo viac gólov,“ prikývol kapitán Čadce Štefan Kavuliak.

„Chýbali nám kľúčoví hráči, zranil sa Jožko Blahuta, niektorí skončili. V tom období sa obmieňali tréneri, pár chalanov nebolo spokojných a celkovo sme nezažívali vydarenú sezónu. Na zápas sme vytiahli dorastencov, hralo skôr béčko. Mal som navôkol seba mladý káder. Vtedy bodovať? Ťažko, Čadci lichotila sila, ale výsledok? Kuriozita,“ spomína si presne vtedy najstarší hráč Krásna Marek Timek.