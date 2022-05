Chuť Portugalska priniesli študenti na Kysuce

Skúsenosti z trojtýždňovej zahraničnej praxe pretavili žiaci hotelovej akadémie do Dňa portugalskej kuchyne.

KYSUCE, PORTUGALSKO. Pätnásť žiakov druhého a štvrtého ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci v študijnom odbore hotelová akadémia získavalo nové vedomosti a zručnosti na pozíciách čašník a kuchár v špecializovaných reštauráciách v portugalskom meste Braga.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vrátili s plní zážitkov a nových skúseností a zručností, ktoré nadobudli počas troch týždňov strávených v tejto nádhernej krajine v rámci projektu Erasmusplus. Ten ponúka príležitosť pre žiakov stredných odborných škôl zlepšiť si svoje zručnosti, ale aj spoznať túto stredomorskú krajinu, jej kultúru a históriu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/G6hbchW6B1E

Dva roky čakania

„Práve v odbore hotelová akadémia sa žiaci pripravujú na manažérske funkcie, ale skôr, ako ich začnú vykonávať, potrebujú poznať celkovú prípravu, aby následne vedeli dobre organizovať a viesť svojich podriadených. Už v druhom ročníku, teda ešte pred pandémiou sme mali možnosť zapojiť sa do štúdijného programu v Portugalsku pre rozvoj mladého gastronóma ako súčasť odbornej školy, covid však všetko zmenil. Podarilo sa nám to až po dvoch rokoch, ale stálo to za to,“ hovorí učiteľka Andrea Mravcová, ktorá deti počas tejto zahraničnej praxe sprevádzala.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Čadca investuje do rekonštrukcie štadióna vyše pol milióna eur Čítajte

„Deti boli po prílete do Portugalska spočiatku plaché, obávali sa, či to všetko zvládnu. Veď portugalská kuchyňa je od tej našej odlišná, využíva čerstvé suroviny, veľa zeleniny, byliniek, korenín a miluje ryby aj dary mora vo všetkých podobách. Ale musím povedať, že sa vo svojej práci veľmi zdokonalili, vrátili sme sa všetci plní zážitkov, decká spoznali nových ľudí,“ ozrejmuje Andrea Mravcová

Zahraničnú cestu do Portugalska absolvovali aj štvrtáčka Daniela Baránková a druháčka Aneta Kráľová. Daniela sa pre štúdium na tejto škole rozhodla z toho dôvodu, že v budúcnosti by chcela vlastniť svoju gastro prevádzku, reštauráciu, prípadne malý hotel.