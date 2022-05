Privádzač odľahčí Kysucké Nové Mesto. Enormný rast cien stavbu neohrozil

Práce ukončia v roku 2023.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. "Je nám ľúto, že mnohí obyvatelia, medzi ktorých patrí aj našich 4300 zamestnancov, musia denne stáť v kolónach pri rannom dochádzaní do práce alebo pri striedaní výrobných zmien. Záleží nám na tom, aby sa situácia zlepšila a preto sa dlhodobo zúčastňujeme na rokovaniach o tomto probléme,“ povedal na margo komplikovanej dopravnej situácie konateľ a riaditeľ spoločnosti Schaeffler Milan Jurky, ktorá je najväčším zamestnávateľom na Kysuciach.

„Ako zodpovedná spoločnosť a veľký zamestnávateľ si uvedomujeme, že dopravná situácia v regióne je dlhodobo kritická. Absencia chýbajúcej infraštruktúry vplýva nielen na životné prostredie, ale aj na kvalitu života v našom regióne," pokračoval Jurky.

Situáciu by mohol čiastočne odľahčiť diaľničný privádzač do priemyselnej zóny v Kysuckom Novom Meste, kde sídli aj spoločnosť Schaeffler Kysuce.

Výstavba privádzača začala vo februári tohto roka. Kamióny zásobujúce fabriky v priemyselnom parku po jeho spustení nebudú musieť jazdiť centrom mesta, čo pomôže odľahčeniu prehustenej dopravy nielen v meste, ale aj na radoľskej križovatke, ktorá je kritickým bodom na medzinárodnej ceste z Čiech a Poľska, po ktorej denne prejde 30-tisíc vozidiel.

Vidia svetlo na konci tunela

Bránami závodu spoločnosti Schaeffler prejde denne v priemere stovka kamiónov.

„Z pohľadu logistiky by sa diaľničným privádzačom situácia zefektívnila, skrátili by sme prepravné doby vo vzťahu k dodávateľom aj zákazníkom. Oveľa lepšie by sme vedeli plánovať aj naše výrobné kapacity a procesy v režime just-in-time. A v neposlednom rade aj zásobovanie jednotlivých firiem a prevádzok na Kysuciach, čo môže viesť k ich ďalšiemu rastu,“ vysvetlil konateľ a riaditeľ spoločnosti Schaeffler.

Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda podotkol, že mesto má veľkú priemyselnú zónu a vybudovanie diaľničného privádzača bude prínosom.