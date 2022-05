V knižnici sa deti zoznámili s jedným z tradičných povolaní.

ČIERNE. Vo štvrtok 26. mája mali tretiaci zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec naozaj šťastie. Boli prizvaní na stretnutie s kominárom do Obecnej knižnice v Čiernom. Kominár Anton Kubaň zavítal medzi deti veľmi rád.

Pomazaní sadzami šťastia sme všetci sedeli a počúvali. Pani knihovníčka hosťa privítala, prečítala príbeh z knihy od Petra Glocka „ Kto nosí kominárom šťastie“ a začala sa debata.

Deti mali kopec zvedavých otázok. Prečo majú domy komíny? Prečo sa komíny musia čistiť? Môžu komíny ochorieť? Ako sa lieči komín? Od kedy kominári existujú?

Pán Kubaň nám porozprával aj o tom, aký najväčší a najvyšší komín čistil, čím sa umýva a kam idú vzniknuté sadze. Detailne predstavil deťom svoje pracovné oblečenie a názorne ukázal aké pomôcky pri čistení používa.

Záplava otázok od detí pobavila. Kladenými otázkami sa dozvedeli aj koľko taký kominár zarába, či sa kominár bojí výšky, kto je patrónom všetkých kominárov, aj to, že kominári z celého sveta sa pravidelne jedenkrát do roka stretávajú v talianskych Alpách, ale tiež, kto nosí kominárovi Antonovi šťastie. No predsa manželka a deti.

Ak aj niekto z prítomných na oblečení nevlastnil žiaden gombík, nevadilo, pretože pri rozlúčke každý dostal jeden pre šťastie a od kominára aj kalendár na pamiatku.