Puček – Strečno 6:0. Ak by chceli góly pokrstiť, tak jedine menom Peter

Opäť jeden zápas a opäť dva hetriky

Ak by gól krstili nejakým menom, tak jedine Peter! (Zdroj: Archív MY)

Čierne - Strečno 7:0 (5:0)

A ak by existoval gólový vlak, robil by mu rušňovodiča. Výstava, šou, x-faktor? Nazvite to, ako chcete.

Čierne vedelo už v kabíne, že čelí súperovi zo spodnej polovice tabuľky, no nechať niečo na náhodu či podceniť? Ani omylom. Už v 7. minúte vsietil klenot Čierneho rýchly gól, posadil na koňa celé mužstvo, ale najmä seba a odštartoval hitparádu aká sa len tak nevidí. A predsa už jednu takú v sezóne zaznamenal.

Po pol hodine hry pridal tri rýchle zásahy, najprv loptu z priameho kopu poslal od tyče do tyče a do brány, potom preukázal krv dravca, keď sa presadil z rýchleho brejku a polčas uzavrel neomylnosťou v šestnástke – 4:0.