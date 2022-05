Dievčinu s najdlhšími vlasmi na svete a Chudobného Jurka spájajú Kysuce

Kde sa voda sypala a piesok lial. Talentovaná kysucká autorka vydáva tretiu knihu originálnych rozprávok pre deti. Nazrite spolu s nami do rozprávkových tajov Jany Belkovej.

Keď položím čitateľom otázku, v akom momente ich najsilnejšie oslovuje rozprávka, zvyčajne odpovedia - keď dobro víťazí nad zlom.

Áno je to tak, pretože prostredníctvom ich imaginačných schopností, preberáme na seba vlastnosti hrdinov a v chvíľkovom zajatí ich moci sme nielen hrdinami, ale aj víťazmi. A kto by v dnešnej dobe nechcel byť víťazom, veď v reálnom živote sa to len tak ľahko nestáva.

O autorke: Jana Belková, rod. Tomášková, pochádza z Krásna nad Kysucou. V súčasnosti žije v Turzovke, kde sa venuje literárnej a umeleckej tvorbe. Po štúdiu sociálno-filozofických vied sa po niekoľkých rokoch vrátila k štúdiu systematickej filozofie, ktoré ukončila doktorátom na filozofickej fakulte TU v Trnave. Pôsobila ako učiteľka, po piatych rokoch opustila pedagogickú pôdu a začala pracovať v sociálnej oblasti. V roku 2019 vstúpila do štúdia neprofesionálnych výtvarníkov KKS v Čadci. Zrealizovala tri autorské výstavy pod názvami: Čierno-biely život na Kysuciach, Poézia jednoduchosti a Nostalgia tradičných hodnôt. Aktívne sa zapájala do výtvarných plenérov, výtvarných výstav organizovaných KKS Čadca, adventného čítania v rámci kampane Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Zúčastňovala sa výtvarných, literárnych regionálnych a celoslovenských súťaží, z ktorých si odniesla ocenenia. V roku 2021 vytvorila ilustrácie k rozprávke ,,O Kráľovi Klinčekovi,“v rámci projektu s KKS v Čadci. V spolupráci s vydavateľstvom Martinus vydala tri knihy rozprávok pre deti aj dospelých, ktoré obohatila filozofiou. Jej prvotina - Rozprávky na kamenistých chodníčkoch získala 3. miesto v anketovej čitateľskej súťaži Kniha Kysúc 2020. Druhá kniha - Príbehy ušité (aj) filozofiou uzrela svet v roku 2021. V roku 2022 vydala knihu rozprávkových príbehov s názvom Kde sa voda sypala a piesok lial. Knihy si autorka sama ilustrovala.

Podobne je to s príbehmi mojej novej rozprávkovej knihy, ktorej názov poznáme z úvodov takmer každej klasickej rozprávky.

S večnou vierou víťazstva v boji za pravdu a dobro tu ožívajú hrdinovia, ktorí nás vťahujú do najrozmanitejších dobrodružstiev. Ilustrácie sú naozaj pestré, vytvorila som ich profesionálnymi fixkami so štetcovitým zakončením.

Okrem toho, že sa s nimi veľmi dobre pracuje, pomáhajú docieliť akvarelový efekt, bez zbytočného trápenia nad neželanými machuľkami.

Moje príbehy sú autorské, ale vždy sa nechávam inšpirovať klasickou ľudovou tvorbou, navyše ich okorením filozofiou a spestrým romantikou. Samozrejme, dominujú tu archetypy hrdinov, s ktorými sme sa stretávali v príbehoch a ktoré nám po večeroch čítavali ešte naše mamičky a staré mamy.

Myslím si, že najnovšie rozprávky budú pre deti príjemným prekvapením, nakoľko vrátiť sa ku klasike so zachovaním jej základných čŕt ,,ľudovosti”, s rétorikou jemne oblečenou do nového šatu a dejom vytvoreným na základe vlastnej fantázie, je určite zaujímavé a osviežujúce.

Tentoraz som sa rozhodla, že po predchádzajúcich e-vydaniach dám prednosť tlačenej verzii. Knižku v brožovanej väzbe si môžete objednať priamo v e-knihkupectve Martinus a Gorila.

Nechajte sa unášať svojou fantáziou

Aby sme posilnili predstavivosť čitateľov, ponúkame vám stručný obsah jednotlivých príbehov z tretej knihy Jany Belkovej s názvom Kde sa voda sypala a piesok lial

Tri stromy a žobrák - odkrýva príbeh troch stromov, ktorých vízie by sa dali prirovnať k prianiam starých ľudí. Podobne ako ľudská bytosť aj strom v pokročilom období svojho života, chce byť užitočný – odovzdávať plody následujúcim generáciam. V závere príbehu sa dozviete, že ešte stále existujú živé bytosti, ktoré skromné dary prírody prijímajú s pokorou.

- odkrýva príbeh troch stromov, ktorých vízie by sa dali prirovnať k prianiam starých ľudí. Podobne ako ľudská bytosť aj strom v pokročilom období svojho života, chce byť užitočný – odovzdávať plody následujúcim generáciam. V závere príbehu sa dozviete, že ešte stále existujú živé bytosti, ktoré skromné dary prírody prijímajú s pokorou. Ako našiel čertík svedomie - Aj tí najnezbednejší čerti sa môžu premeniť na smrteľníkov, stačí ak stretnú svedomie, zázračného trpaslíka a svoju životnú lásku.

- Aj tí najnezbednejší čerti sa môžu premeniť na smrteľníkov, stačí ak stretnú svedomie, zázračného trpaslíka a svoju životnú lásku. O chudobnom Jurkovi, ktorý sa rozhodol hľadať nevestu - Klasický príbeh chudobného Jurka, ktorý sa rozhodne odísť do sveta za šťastím. Aj keď prejde najrozmanitejšími krajinami - štádiami skúseností, šťastie objaví iba za cenu prekonávania neľahkých prekážok.

- Klasický príbeh chudobného Jurka, ktorý sa rozhodne odísť do sveta za šťastím. Aj keď prejde najrozmanitejšími krajinami - štádiami skúseností, šťastie objaví iba za cenu prekonávania neľahkých prekážok. Príbeh o lipe - Príbeh je poetickým rozprávaním o putovaní krehkej jedinečnej lipy po šírom svete. Jej životný príbeh je podobný tomu ľudskému.

- Príbeh je poetickým rozprávaním o putovaní krehkej jedinečnej lipy po šírom svete. Jej životný príbeh je podobný tomu ľudskému. Dievčina s najdlhšími vlasmi na svete - Romantická rozprávka o prekrásnej dievčine s najdlhšími zlatými vlasmi na svete. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá vyrobiť z vlasov. Prostredníctvom ich nezvyčajnej sily a krásy sa podarí zachrániť nielen kráľovstvo, ale aj cudzie krajiny.

- Romantická rozprávka o prekrásnej dievčine s najdlhšími zlatými vlasmi na svete. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá vyrobiť z vlasov. Prostredníctvom ich nezvyčajnej sily a krásy sa podarí zachrániť nielen kráľovstvo, ale aj cudzie krajiny. Neľahká otázka - Vtipný príbeh troch nerozlučných kamarátov, ktorých popri rôznych spoločných záujmov spájajú i filozofické dišputy. Pri dokazovaní vlastnej pravdy, dospejú k poznaniu, že pravda je uviaznutá v princípe dobra a nie v Sodome - Gomore. Dokazovanie pravdy nie je hodné za cenu zničenia priateľstva.

- Vtipný príbeh troch nerozlučných kamarátov, ktorých popri rôznych spoločných záujmov spájajú i filozofické dišputy. Pri dokazovaní vlastnej pravdy, dospejú k poznaniu, že pravda je uviaznutá v princípe dobra a nie v Sodome - Gomore. Dokazovanie pravdy nie je hodné za cenu zničenia priateľstva. O Jankovi, ktorý stále vymieňal - Poznáte to, keď začnete špekulovať a vymieňať niečo za niečo, tak s tým už nikdy neprestanete. Tak je tomu aj v tejto rozprávke, v ktorej sa hlavný hrdina dovymieňa až k samotnej princeznej.

Poznáte to, keď začnete špekulovať a vymieňať niečo za niečo, tak s tým už nikdy neprestanete. Tak je tomu aj v tejto rozprávke, v ktorej sa hlavný hrdina dovymieňa až k samotnej princeznej. Záhadná kamenná kráľovná - Celá rozprávka nesie tajomstvo začarovaného kameňa. Každý človek v sivej neprístupnej skale vidí iba to, čo chce vidieť alebo čím sám je. Prekliatie môže prelomiť iba sila lásky.

Celá rozprávka nesie tajomstvo začarovaného kameňa. Každý človek v sivej neprístupnej skale vidí iba to, čo chce vidieť alebo čím sám je. Prekliatie môže prelomiť iba sila lásky. O čudákovi, ktorý putoval až na koniec sveta - Človek je vo svojej podstate čudákom, no ten z našej rozprávky je najmä posadnutý túžbou spoznávať nepoznané krajiny. Pri objavení mnohých velikánov prírody, ktoré sa domnievajú, že sú už na chvoste konca sveta, vo svete plnom nepredvídaných vecí, začne Čudák pociťovať svoju konečnosť a hraničnosť.

Človek je vo svojej podstate čudákom, no ten z našej rozprávky je najmä posadnutý túžbou spoznávať nepoznané krajiny. Pri objavení mnohých velikánov prírody, ktoré sa domnievajú, že sú už na chvoste konca sveta, vo svete plnom nepredvídaných vecí, začne Čudák pociťovať svoju konečnosť a hraničnosť. Tulipán a poľné kvietky - Tulipán je veľký pán, aspoň takto sa cíti statný kvietok poslednej rozprávky, ak sa navyše ocitne uprostred jednoduchých poľných kvietkov. Príbeh je dobrým ponaučením, že aj výnimočnosť a odlišnosť môže priviesť človeka v konečnom dôsledku do záhuby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jana Belková slová rozprávok pretkala filozofiou. Ukrývajú pravé hodnoty Čítajte

Súvisiaci článok