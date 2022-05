Zálohomaty na pet fľaše sú častokrát plné, ľudia čakajú v radoch na vyprázdnenie

Podľa ministerstva životného prostredia väčšina ľudí chodí vracať obaly počas nákupných špičiek.

Od januára tohto roka spustilo ministerstvo životného prostredia zálohovanie plastových fliaš. Po celom Slovensku v predajniach s plochou nad 300 metrov štvorcových sú rozmiestnené zálohomaty, kde ľudia za fľašu či plechovku dostanú späť svojich 15 centov. Plné zálohomaty a dlhé čakanie na vyprázdnenie obsluhou však ľudí neteší, dokonca od zálohovania odrádza.

„Kto toto vymyslel,“ sťažuje sa 45-ročný Daniel z Čadce. „Zakaždým, keď niekam prídem, do automatu vložím pár fliaš a plechoviek, vypľuje to lístok a musím čakať, kým ho vyprázdnia, aby som tam mohol dať ostatné. Akoby mi ten automat robil naschvály. Viem že ich mám plné vrece, no nebudem predsa s každou petkou bežať do obchodu,“ krúti hlavou Daniel.