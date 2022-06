Víťazkou deviateho ročníka Kysuce majú talent sa stala Nadežda Podmanická

V čadčianskom dome kultúry sa stretlo vo finále jedenásť najlepších kysuckých talentov.

ČADCA. Aj napriek krásnemu slnečnému počasiu, ktoré lákalo ľudí skôr do prírody, sa v čadčianskom dome kultúry v nedeľu 29. mája stretlo vo finále jedenásť talentov z Kysúc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mladí Kysučania spievali, hrali na hudobných nástrojoch a tancovali. Podporiť ich prišli rodičia, starí rodičia aj kamaráti. Talentovaní Kysučania na pódiu predviedli to, čo im je srdcu najbližšie.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Železnička v skanzene Vychylovka premáva opäť po roku od ničivej povodne Čítajte

Podujatie organizovali Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci a CVČ v Čadci pod gesciou Radoslava Nekoranca a Ľuboslavy Matejíkovej. Výkony finalistov hodnotila porota v zložení Viera Sojčáková, Ivona Greňo, Patrícia Čepcová, Mária Čamborová a promotér Rudo Zajac.

„O tom, že to bola najlepšia jedenástka talentov niet pochýb. Vybraní boli ešte koncom apríla spomedzi dvadsaťpäťky Kysučanov, ktorí prišli ukázať niečo zo svojho talentu do výberového kola. A bolo to úžasné finále,“ prezradil Radoslav Nekoranec, ktorý celé finále moderoval.