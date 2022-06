Putovný pohár primátora zdvihli nad hlavu športovci zo ZŠ M.R. Štefánika

Do podujatia Deň športu a kultúry detí a mládeže mesta Čadca sa zapojilo viac ako 600 detí všetkých základných a materských škôl z Čadce.

Čadčianske športoviská aj telocvične všetkých mestských základných škôl ožili zdravým športovým zápolením.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí usporiadalo Mesto Čadca v spolupráci s Olympijským k lubom Kysuce a Centrom voľného času už sedemnásty ročník kultúrno-športového podujatia Deň športu a kultúry detí a mládeže mesta Čadca.

Deti si zmerali sily v atletike, basketbale, volejbale, florbale, futbale ,vybíjanej, pribudla aj nová disciplína, skok cez švihadlo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súbežne so športovým zápolením bol pripravený i bohatý kultúrny program, ktorý pripravili ZUŠ J.Potočára, ZUŠ M.R.Štefánika, CVČ a Dom kultúry Čadca.

„Po dvojročnej prestávke, keď sme boli doma zatvorení a deti nechodili do školy a vzdelávanie museli so svojimi rodičmi zvládnuť z domu, ma nesmierne teší, že sme mohli usporiadať tento športový deň. Decká sa vždy tešia na toto podujatie, pretože sa môžu stretnúť a zmerať si sily aj so žiakmi ďalších základných škôl,“ vyjadril sa primátor Čadce Milan Gura.

Pri úvodnom nástupe družstiev viala olympijská vlajka a rozhorel sa olympijský oheň. (zdroj: Pavol Stolárik)

A bolo vidieť, že úsmev na tvári deťom nezmizol počas celého dňa, či už v športových súbojoch vyhrávali, alebo boli menej úspešní. „Pevne verím, že život sa opäť vráti do starých koľají spred pandémie a my budeme môcť zorganizovať ďalšie takéto úspešné a žiadané aktivity nielen pre deti, ale aj ich rodičov,“ doplnil Milan Gura.

Prečítajte si

Prečítajte si Víťazkou deviateho ročníka Kysuce majú talent sa stala Nadežda Podmanická Čítajte

Podľa slov vedúceho oddelenia školstva a športu Mestského úradu v Čadci Jána Poláka čas, ktorý deti a mládež strávia pri športe, je všestranne pozitívne strávený a mal by byť čo najväčší. „Ak je v zdravom tele zdravý duch, človek pozitívnejšie rozmýšľa, koná. Pri každom športe si nielen upevňuje kondíciu, ale aj čistí myseľ, čo je veľmi dôležité. Deťom šport chýba, čo po dvoch rokoch vidieť aj na výsledkoch,“ skonštatoval Ján Polák s tým, že učitelia telesnej výchovy sa budú usilovať o to, aby sa to dostalo na úroveň spred koronaobdobia.

V behu na 400, 600 aj 800 metrov žiaci súťažili na novej tartanovej dráhe. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Musím povedať, že aj na školách klesla úroveň telesnej výchovy. No nie z dôvodu nechute pedagógov. Ako sa to bude ďalej vyvíjať bude hlavne záležať od rodičov, pretože sa nám často stáva, že nielen lekári ospravedlňujú žiakov z hodín telesnej výchovy, ale najmä rodičia, aby ich deti nemuseli cvičiť. A to je chyba. Je veľmi dôležité, aby nám vyrastala zdravá mladá generácia. A šport k tomu prispieva veľkou mierou,“ doplnil vedúci odboru školstva MsÚ Čadca.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Svet očami detí Čítajte

Predseda Olympijského klubu Kysuce Jaroslav klus uviedol, že je hrdý, keď vidí deti súťažiť pod olympijskou vlajkou pri olympijskom ohni. „Pevne verím, že v nás všetkých zapálil lásku k športu a pripomenul nám, aké dôležité hodnoty pre život sa vďaka nemu môžeme naučiť. Myslím si, že pre mladú generáciu detí je to veľmi dôležitý moment,“ povedal Jaroslav Klus.

Najlepší športovci a najlepšie športové družstva z jednotlivých škôl si prevzali medaily a víťazné poháre. Putovný pohár zdvihli za obrovského aplauzu nad hlavu žiaci Základnej Školy Milana Rastislava Štefánika.

Výsledky Dňa športu a kultúry 2022 1. ZŠ M. R. Štefánika Čadca - 183 bodov 2. ZŠ Komenského - 144 bodov 3. ZŠ Čadca Rázusova - 94 bodov Basketbal: 1. ZŠ M.R. Štefánika Čadca , 2. ZŠ J. A. Komenského Čadca, 3. ZŠ Čadca- Rázusova Volejbal: 1. ZŠ M. R. Štefánika Čadca, 2. ZŠ Čadca - Rázusova, 3. ZŠ J. A. Komenského Čadca Vybíjaná: 1. ZŠ s MŠ Čadca- Podzávoz, 2. ZŠ M. R. Štefánika Čadca, 3. ZŠ Čadca- Rázusova Futbal: 1. ZŠ Čadca- Rázusova, 2. ZŠ s MŠ Čadca- Horelica ZŠ, 3. ZŠ Milošová Prívary Florbal: 1. ZŠ s MŠ Čadca- Horelica, 2. ZŠ J. A. Komenského Čadca, 3. ZŠ M. R. Štefánika Čadca

Výsledky Dňa športu a kultúry 2022 (zdroj: CVČ Čadca)

Prečítajte si

Prečítajte si Zatajený dych vystriedali slzy Čítajte