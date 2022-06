„Stará“ exhibícia Pokroku a šialenstvo obratov v Radôstke. Skoro ma trafil šľak, vravel šéf Slivka

Fekulovci: X-faktor Anton, dvojtvárny Juraj.

Višňové - Čierne 2:1 (2:1)

Hostia boli od úvodu aktívnejší na lopte, skóre však mohli otvoriť domáci. V 15. minúte vysunul Pažický výbornou prihrávkou do nájazdu Tandaru, ale jeho strela nemala potrebnú razanciu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Postupom času Višňové vyrovnalo hru a v 34. minúte otvorilo skóre. Minarčík peknou individuálnou akciou prešiel cez viacerých hráčov a z ľavej strany nacentroval do 16-tky na zadnú tyč, kde našiel osamoteného Schmiestera, ktorý na dvakrát prekonal Hlavu - 1:0.

Čítajte aj

Čítajte aj V Kysuci oslavy a nič iné! Joukl ako z Ligy Majstrov, Turzovka s potupou a malý-veľký krok pre Makov Čítajte

Višňové mohlo zvýšiť skóre, do dvoch nebezpečných brejkov sa dostal Schmiester. Ale vyšiel mu až ten tretí. Z pravej strany poslal do 16-tky ideálny center na osamoteného Jendrucha, ktorý sa zavesil do vzduchu a do protipohybu prekonal Hlavu - 2:0.

Hostia mohli znížiť. Po rohu odvrátila domáca obrana loptu pred 16-tku ku Staňovi, ktorý strelou z voleja minul brvno. Kysučania skorigovali po priamom kope Staňa. Jeho strelu tečoval domáci múr do protipohybu Kováča - 2:1.

Višňové sa ešte pred prestávkou mohlo opäť dostať do dvojgólového vedenia. Schmiester vysunul do nájazdu Pažického, ale ten sa unáhlil a prestrelil bránu.

ĎALEJ SA DOZVIETE mená najlepších hráčov každého zápasu

ktorí hráči Čierneho robili podľa trénera Predmieru jeho zverencom najväčšie ťažkosti

čo sa dialo v Radôstke, prečo bol jeden Fekula x-faktorom, druhý mužom dvoch tvárí a ako padlo všetkých deväť gólov šialeného zápasu

prečo Slivku skoro trafil šľak

kto (zase) exceloval a vybojoval Vysokej cenné víťazstvo

čo predviedla Stará Bystrica a ktorí hráči lietali ako šarkani

kto asistoval viac ako perfektnou prihrávkou

A oveľa viac...

Hneď po zmene strán sa dvakrát do úniku dostal Schmiester, ale zlyhal vo finálnej fáze. Hostia postupom času prevzali aktivitu a snažili sa vyrovnať, ale domáca defenzíva ich nepustila do ničoho nebezpečnejšieho.

V 62. minúte vystrelil z 20 metrov Staňo, ale jeho prízemný projektil minul tyč. Domáci si umnou hrou strážili vedenie a čakali na brejky. V 70. minúte urobil Schmiester z dvoch obrancov štatistov, ale jeho strela z ostrého uhla skončila na spojnici.