Foto: Horkýže Slíže rozoskákali skalitský amfiteáter

Kysucké rockové leto otvorili skvelým koncertom nitrianske Horkýže Slíže, prvý krát v tomto roku na Kysucach zahrali Mad Frequency.

Sobota 4.jún podvečer, oblohu zdobia tmavé mraky a každý si praje, aby nezačalo pršať. Tisíce wattov parádneho zvuku, pódium a svetelná šou pripravené. Rady divákov čakajú pri stánkoch s občerstvením na 20. hodinu.

Jej odbitím naskočili na pódium domáci rockeri Mad Frequency s frontmanom a spevákom Rudym Zajacom, ktorý oslávil ďalšie narodeniny priamo na koncerte. A v totmo roku kapela oslavuje aj svoje dvadsiate okrúhle jubileum, keďže sa začala formovať v roku 2002. V ich podaní zazneli legendárne hity, ktoré naspievali v angličtine, ale aj ten jediný slovenský, Keď túlaš sa tmou. A odozva divákov bola viac než fantastická.

Prečítajte si

Prečítajte si Zatajený dych vystriedali slzy Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

"Konečne. Je 4. júna a my hráme prvý koncert na Kysuciach, len druhý v tomto roku," trpko, ale aj šťastne zhodnotil Rudy a doplnil, že kapela má už pripravený nový singel Leave behind. Čaká sa len na finálnu verziu videoklipu.

Mad frequency po skvelom koncerte v Skalitom (zdroj: Brian Darco)

"Chceli by sme to dať von ešte pred koncertom v Terchovej, kedy hráme 17. júna s Apocalypticou. Do tohto songu sme pridali výraznú porciu elektroniky, po zvukovej stránke je to veľmi dobre nahraté. Je súčasťou aj nového albumu, no stále necítime, že by sme s ním mali ísť von. Chceli by sme počkať do jesene, ako sa situácia v spoločnosti vyvinie. Či bude možné urobiť klubové turné. Tento rok stále hráme koncerty, ktoré boli naplánované ešte na rok 2020, preložené na rok 2021 a hrajú sa tento rok," povedal Rudy s tým, že pri koncertoch je dôležitá v prvom rade zábava, nie promo k novému albumu.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Malí folkloristi z Kysuckého Nového Mesta zaujali porotu Čítajte

O deviatej sa zotmelo, na scénu nastúpili očakávané Horkýže. Koncert odohrali s plným nasadením, a úplne vyvrátili mýtus o tom, že "nové Slíže nie sú ono", pretože tu je to rovnaká nakladačka od začiatku až po koniec, bez ohľadu na to či hrajú staré alebo nové songy. Nie je to čosi, čo by som si púšťal furt dokola, ale medzi recesistickými kapelami na Slovensku, Slíže sú jedni z tých lepších. Ale musím podotknúť, že práve tento koncert ma naozaj dostal.

Na Horkýže Slíže čakal úplne vypredaný amfiteáter. (zdroj: Pavol Stolárik)

Bez nejakých veľkolepých efektov naplno odohraná nakladačka skladieb, z ktorých väčšina utkvie v pamäti. Tie najlepšie sú naozaj nezabudnuteľné. Brďokoky, Logická hádanka, L.A.G. Song, Atómový kryt a samozrejme nezabudli hodiť do publika aj tú kultovú.....Maštaľ. Musím uznať, že pre mňa sú najväčším plusom Horkýže Slíže ich nie príliš vážne, ale dobre zapamätateľné a veľmi chytľavé humorom ladené texty. Zmyslu pre humor je v slovenskej hudobnej tvorbe dnes ozaj málo. Ale niet sa čomu čudovať. Posledné dva roky príliš neprospeli tomu, aby kapely skladali veselé humorné songy. Kto prišiel na koncert do amfíku na Skalité, určite neoľutoval. A kto nie, môže to napraviť, veď Horkýže vystúpia na Kysuciach ešte raz, 13. augusta na futbalovom ihrisku v Staškove.

Súvisiaci článok