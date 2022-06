Na Kysuciach rokujú o urýchlenom naštartovaní procesov dobudovania diaľnice D3

V prípade ohrozenia termínov výstavby môže Slovensko prísť o nemalé peniaze.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal rokuje v Kysuckom Novom Meste so zástupcami Európskej komisie, samospráv a iniciatívy D3 pre Európu o urýchlenom naštartovaní procesov pre dostavbu diaľnice D3 cez Kysuce. Členovia iniciatívy D3 prichádzajú s návrhom, ako celý proces urýchliť.

"Vnímame istý tlak zo strany samospráv, či všetko napreduje tak, ako má. Preto sme sa rozhodli zorganizovať toto stretnutie spolu so zástupcami Európskej komisie na Slovensku aj so zástupcami poradného orgánu Jaspers, ale najmä so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sme sa uistili a hlavne transparentne informovali, v akom stave je príprava D3-ky. Ťahajme za jeden povraz. Chápem, že regionálna politika je ťažká, ale vedzte, že ja som ten prvý, ktorý má záujem, aby sa stavalo," vyjadril sa tesne pred rokovaním minister Doležal.

Diaľnica D3 cez Kysuce je súčasťou medzinárodného koridoru, ktorý spája Baltské more s Jadranským a prechádza cez Poľsko, Kysuce, Žilinu ďalej na Bratislavu.

V tomto koridore sa nachádza posledných 30 kilometrov v úseku Čadca - Žilina, ktoré ostanú nedostavané aj po roku 2023.

Podľa Slov primátora Kysuckého Nového Mesta Mariána Mihaldu vždy existuje nádej, že sa proces prípravy urýchli.

"Aj keď je celý proces veľmi zdĺhavý, rok 2026 ako začiatok výstavby diaľnice je pre nás a určite celý región neprijateľný," povedal Mihalda.