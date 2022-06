Licencie UEFA B získali noví tréneri, medzi nimi sú aj futbalisti z Kysúc

Slávnostné odovzdávanie osvedčení pri príležitosti ukončenia osemmesačného trénerského kurzu UEFA B licencie sa uskutočnilo v predposledný májový deň v Krásne nad Kysucou. Na slávnostnom odovzdávaní sa okrem čerstvých držiteľov licencie zúčastnili aj predseda Oblastného futbalového zväzu Kysúc Stanislav Špila, primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa či koordinátor školení trénerov Slovenského futbalového zväzu Peter Štefaňák.

"Nedostatok trénerského personálu disponujúceho zodpovednou kvalifikáciou s požiadavkami štandardu UEFA je problém nie len na Slovensku, ale aj v prihraničnej Českej republike. Mesto Krásno nad Kysucou na základe analýzy aktuálneho stavu v oblasti práce s futbalovou mládežou, sa rozhodlo vypracovať projekt, ktorý by úroveň trénerov na sever Slovenska zvýšil," povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

"Pohybové aktivity sú pre nás dôležité a zvlášť pre deti, ktoré získavajú základné návyky. Šport je nevyhnutný v každej podobe. V spolupráci s oblastným futbalovým zväzom Čadca sme oslovili Okresný futbalový zväz Frýdek Místek a ponúkli im možnosť vyškoliť kvalifikovaných trénerov u nás i za hranicami Slovenska," doplnil Grapa s tým, že zo slovenskej strany bolo pre licenciu EUFA B preškolených dvanásť uchádzačov a z Českej strany štyria uchádzači.

Školenie trénerov pre licenciu Grassroots C. (zdroj: Rudy Kuljovksý)

"Trénerská licencia nie je len papier či zbytočná formalita. Je to záruka toho, že tréner disponuje potrebným vzdelaním, vďaka ktorému by mal vedieť vytvoriť kvalitný tréningový proces," ozrejmil koordinátor školení trénerov Slovenského futbalového zväzu Peter Štefaňák.

"Keď sa netrénuje podľa metodiky pre kvalitný tréningový proces, môže to mať negatívny dopad na hráčov a tým pádom i na úroveň hry družstva. Keď na školenie prídu hráči a porovnávajú svoje videnie futbalu pred a po trénerskom kurze, sami uznajú, že sú v tom podstatné rozdiely. Futbalista totiž nemá problém robiť to, čo mu povie tréner. Tréner však musí vedieť, čo, kde, ako a koľko má trénovať. Tieto veci si hráči nevšímajú alebo neuvedomujú. Tréneri musia mať na tieto veci dostatočné vedomosti," vysvetlil Štefaňák

