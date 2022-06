Luxusný hotel na Kysuciach navštevovali aj prominenti, dnes chátra

Hoci hotel nefunguje, na niektorých stránkach ešte ponúkajú jeho služby.

HORNÝ VADIČOV. Horský hotel Hájnice v Hornom Vadičove si za pomerne krátky čas vybudoval povesť luxusného rezortu. Navštevovali ho známe osobnosti, ktoré nemali problém siahnuť hlbšie do vrecka, napriek vyšším cenám bol obľúbený aj u miestnych.

„Každý víkend tu bolo plno. Na oboch parkoviskách stáli drahé autá s ešpézetkami z iných miest, často aj zahraničných. Som z dediny, nemal som dôvod ubytovať sa tu, izby som videl len na fotkách. Ale do reštaurácie sme s rodinou radi chodievali. Volala sa Pohoda, bolo tam naozaj pekne,“ spomína Ján z Horného Vadičova, ktorý sa do okolia hotela chodí prechádzať so psom.

A hoci na facebookovej stránke hotela dodnes svieti nápis „Otvorené nepretržite“, luxusná prevádzka s pochybnou minulosťou už roky nefunguje.

Čo sa dalo odmontovať, zmizlo

Služby Hotela v Hornom Vadičove, ktorý neskôr premenovali na Tini, dodnes ponúkali na viacerých stránkach, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie. Rozhodli sme sa teda zarezervovať izbu pre dve osoby. Ihneď sme však dostali telefonát s tým, že prevádzku vyradili z ponuky.

A hoci sa nám potvrdilo, že luxusný rezort už dávno neplní svoju funkciu, zamierili sme na jeho návštevu.