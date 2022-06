Projekt na rozšírenie kapacity škôlky im neschválili, rozhodli sa konať

V obci Korňa sa počas pandémie zvýšila pôrodnosť.

KORŇA. Nie každá obec sa môže pochváliť dvojnásobným prírastkom obyvateľstva. Kým v roku 2019 sa v obci narodilo 14 detí, v roku 2020 to už bolo 20 detí a rok 2021 priniesol Korni až 30 nových obyvateľov. Deti narodené počas pandémie koronavírusu priniesli obci veľkú radosť ale aj pozitívne starosti.

„Kapacita škôlky nám už teraz nepostačuje, musíme sa pripraviť na prírastok detí čo najlepšie. Obec Korňa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva podala projekt na rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok materskej školy cez ministerstvo poľnohospodárstva. Tento týždeň nám však prišla informácia, že náš projekt nebol úspešný,“ priblížila situáciu starostka Marianna Bebčáková.

Podľa nej bude musieť obec zabezpečiť rozšírenie materskej školy z vlastných nákladov. V budove sa nachádza aj jedáleň, ktorá slúži ako stravovacie zariadenie nielen pre žiakov a zamestnancov materskej, ale aj základnej školy.

Kompletná rekonštrukcia

„Na budove sa prejavil zub času a je potrebné vymeniť rozvody elektriny, vody a vybudovať kanalizáciu. Ak by na toto všetko mala obec využívať služby súkromných firiem, nedokázala by to financovať.“