Dobrá správa rodičom, v Krásne pribudnú nové triedy pre škôlkarov

Nedostatok kapacít v materských školách. Dlhodobý a komplexný problém, s ktorým bojujú samosprávy na Slovensku. Výnimkou nie je ani mesto Krásno nad Kysucou, do ktorého sa sťahujú mnohé mladé rodiny a malých detí pribúda. Podľa slov primátora mesta Jozefa Grapu treba podmienky pre rozvoj predškolského vzdelávania skvalitňovať, preto v blízkej budúcnosti miesta pre škôlkarov rozšíria o niekoľko desiatok. Investícia do prorodinnej infraštruktúry uľahčí rodičom rovnováhu medzi pracovným životom a starostlivosťou o deti.

„Ani v tejto rokmi zanedbanej oblasti sa nevzdávame, práve naopak. Len v školskom roku 2022 plánujeme otvoriť minimálne dve nové triedy pre našich najmenších,” priblížil primátor Grapa a dodal, že tam sa plány zďaleka nekončia, pričom pri ich realizácii je veľmi dôležitá dlhodobá koncepcia súbežne s rýchlymi vylepšeniami.

„V malotriedke v mestskej časti Blažkov by sme chceli vytvoriť jednu novú triedu z dvoch terajších. V jednej časti by bola denná miestnosť s jedálňou a v druhej časti by mali deti zázemie na oddych a hygienu. Trieda bude vybavená novým nábytkom, postieľkami, šatňami a hračkami. K dispozícii budú mať deti aj nové toalety s umývadlami a sprchami.Zároveň máme v pláne začať s prijímať do materských škôl aj deti, ktoré ešte nedovŕšili tretí rok,“ prezradil svoje zámery primátor a doplnil, že na prebudovanie je v rozpočte mesta vyčlenených 200 tisíc eur.

Ďalším krokom radnice bude výstavba úplne novej materskej školy s detským ihriskom v mestskej časti Zákysučie, kde na zelenej lúke vyrástli mestské nájomné byty a aj tu je obrovský dopyt po miestach v materskej škole.

Ako primátor uviedol, materská škola dokáže vývin dieťaťa ovplyvňovať nenahraditeľným spôsobom.

„Kvalifikované učiteľky rozumejú významu hry pre tento vek detí a vedia prirodzené situácie využiť v prospech ich rozvoja. Schopnosti detí, ktoré nenavštevujú materskú školu, môžu byť samozrejme tiež dobre rozvíjané. Materská škola s jej špecificky usporiadaným prostredím pre potreby detí a dobrý učiteľ dokážu urobiť pre dieťa naozaj veľa,“ povedal na záver primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

