Vo Vysokej nad Kysucou otvoria Ružencovú cestu (POZVÁNKA)

Po chodníku, ktorý bol vyšliapaný miliónmi krokov predchádzajúcich generácií, sa prvýkrát môžete prejsť v nedeľu 19. júna.

Vďaka implementácii projektu „Ružencovou cestou spoločne do sveta“ vznikla v regióne Kysúc jedinečná Ružencová cesta, ktorá je situovaná v krásnej prírode obce Vysoká nad Kysucou a kopíruje starý drotársky, alebo ak chcete „vršársky“ chodník.

Pozvánka Po prvýkrát sa môžete po Ružencovej ceste vo Vysokej nad Kysucou prejsť počas oficiálneho otvorenia celého projektu v nedeľu 19. júna 2022. O 13:00 hod sa uskutoční procesia sv. ruženca po Ružencovej ceste z parkoviska pri kostole sv. Matúša, ktorej konečným cieľom bude kaplnka Panny Márie Lurdskej na Vrchrieke – Lazoch. Tu bude pre návštevníkov pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpi FS Vysočanka, Ženská spevácka skupina Karlovjanka a ĽH Muzička. Samozrejmosťou bude i občerstvenie pre všetkých návštevníkov zdarma.

Pozostáva z piatich železných skulptúr, ktoré postupne znázorňujú jednotlivé tajomstvá všetkých štyroch ružencov. Ich jedinečnosť spočíva i v samotnom vyhotovení, pretože na realizácii spolupracovali profesionáli vo svojich odboroch.

Autorom grafík jednotlivých tajomstiev všetkých ružencov je akademický sochár Jozef Mundier, ktorý na seba zobral náročnú úlohu graficky stvárniť každé jedno tajomstvo ruženca tak, aby každému, kto sa pozrie na výsledný obraz, utkvela v pamäti podstata tohto tajomstva.

Zložitosť celej tvorby spočívala na pleciach autora i v tom, že musel brať na vedomie i spôsob, ktorým budú obrazy v konečnej fáze vytvorené, teda vypálením plazmou, a to v tom zmysle, že po vypálení môžu "vypadnúť" iba určité časti a to tak, aby celý obraz ostal konzistentný.

Náročnú úlohu digitálneho spracovania grafík zrealizovala spoločnosť Magma. I keď proces digitalizácie sa zdanlivo môže javiť jednoduchý, v tomto prípade sa kreatívny tím Magmy pod vedením Márie Ščuryovej doslova popasoval s každou čiarou či detailom tak, aby konečný obraz, ktorý dnes už môžete obdivovať v exteriéri, bol vernou kópiou pôvodného grafického diela akademického sochára Jozefa Mundiera.

Zodpovednosť zhmotniť predstavu umelca a grafikov do reálnej podoby prevzala na seba spoločnosť K – Ten KOVO, s. r. o. z Vysokej nad Kysucou. Jednotlivé grafiky boli riaditeľkou spoločnosti Lenkou Pavlíkovou dopracované tak, aby ich plazmový lúč absolútne presne a verne vypálil do kortenovej platne. Odborní zamestnanci spoločnosti vyhotovili skulptúry do ich súčasnej podoby podľa spracovanej technickej dokumentácie.

Tak ako to býva v živote i počas realizácie tohto projektového zámeru, bolo dôležité na náročnej ceste stretnúť doslova tých správnych ľudí, ktorých profesionalita a odbornosť ich robí výnimočnými, aby sme sa my mohli pokochať krásou ich práce - tentokrát v podobe piatich monumentálnych umeleckých diel osadených v lone prírody Vysokej nad Kysucou.

Návštevník, pútnik či turista tak počas prechádzky po Ružencovej ceste vo Vysokej nad Kysucou môže vďaka umeniu a prírode pookriať na duchu a prejsť sa po chodníku, ktorý bol vyšliapaný miliónmi krokov predchádzajúcich generácií.

Kalvárií a krížových ciest nájdete na Kysuciach či na Slovensku nespočetne, ale prejsť sa Ružencovou cestou – to môžete iba vo Vysokej nad Kysucou.

Názov projektu: Ružencovou cestou spoločne do sveta

Kód malého projektu: SK/FMP/11b/07/011

Hlavný cezhraničný partner: obec Hutisko-Solanec