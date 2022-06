Sapara so Zošákom všetko zmenili, v Makove sa dohral len prvý polčas

Prečo Javorník nastúpil o dvoch menej?

Bešeňová - Turzovka 3:1 (3:0)

Bešeňová so záložným duom Zošák - Sapara vyrukovala na Turzovku aktívne, menovaní exligisti zásobovali svojich krídelníkov kvalitnými pasmi do bleskových nábehov a hostia z Kysúc na to nevedeli reagovať, prepadávali a pôsobili odovzdane.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čítajte aj

Čítajte aj Bitka ako o Stalingrad, najlepší na rozlúčku vystrieľali zásobníky a Gavlák mužom veľkých mužov Čítajte

Za stavu 1:0 zmaril Šmahajčíkovi dve šance domáci gólman, odvtedy už Turzovku charakterizovalo len množstvo strát a skorý stav 3:0 tak nebol prekvapujúci.

A to ešte viacero skvelých zákrokov predviedol Urminský. Turzovka reagovala prestriedaním, a v druhom polčase už bola aktívnejšia ona.