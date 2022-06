Holé steny, grafity aj tony odpadu. Kedysi obľúbený hotel straší turistov

Hotel dlhé roky chátra. Nový majiteľ má viacero plánov.

POVINA. Najstaršie zmienky a fotografie Horského hotela Jedľovina siahajú do roku 1967. Ten sa vo veľkom využíval nie len ako dovolenkový rezort, ale aj ako miesto konania svadieb, osláv či plesov.

Dlhé roky sem chodili žiaci na lyžiarsky výcvik.

„Ja si pamätám aké perfektné zábavy sa tam robievali. Prečo to ale schátralo, to neviem. Hotel skončil v 90. rokoch a odvtedy s ním nie je nič. Chodili tam trénovať záchranárčinu so psami, ale vraj to ľuďom vadilo, nechápem prečo,“ zaspomínal si Jozef z Kysuckého Nového Mesta, ktorý si ešte pamätá najlepšie časy horského hotela.

Príroda v okolí je nádherná, prostredie pokojné, zároveň aj dostupné. Asfaltová cesta vedie priamo k hotelu. Niet sa čo čudovať, že toto miesto vyhľadávali na rekreáciu ľudia zo širokého okolia.

Šum vetra a spev vtákov dopĺňa žblnkotanie potoka a toto idylické prostredie kazí len pohľad na kedysi dobre známy a obľúbený hotel. Jeho najlepšie časy dnes nepripomína vôbec nič.

Ruina našla využitie