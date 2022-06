Áčko vyzve Žilinu, prídu futbalové legendy či tréner reprezentácie. KNM oslávi postup aj storočnicu

Program otvorí prezident SFZ, starí páni si zmerajú sily s Internacionálmi Slovenska.

Dominancia na tri? KNM!

Kysucké Nové Mesto s lahodným prehľadom ovládlo štvrtú ligu a vybojovalo postup do novoutvorených Majstrovstiev regiónu. Inkasovalo len dych berúcich sedemnásť gólov, prehralo naposledy v septembri a vonku ani raz.

Kapitán Lukáš Bugáň preberá majstrovský pohár. (zdroj: KNM)

Zverenci Slavomíra Záteka pozbierali v hlasovaní o najlepších futbalistov v regióne päť zo šiestich trofejí, navyše Brodňan sa stal najlepším hráčom a Zátek najlepším trénerom na Kysuciach. S fantastickou sezónou, ktorá pôjde zlatým písmom do kroniky sa rozlúčia v sobotu 25. júna, keď oslávia storočnicu.

„Vlastne sú to už 101. narodeniny, oslavy sa kvôli pandémii preložili. Možno to tak malo byť, teraz môžeme jubileum osláviť zarovno s postupom, veľmi sa z toho tešíme. Je to viac-menej stretnutie ľudí, ktorí za celé tie dekády niečo pre kysucký futbal spravili. Záber na tých, ktorí tu pôsobili v sedemdesiatych rokoch je veľmi široký, sú roztrúsení po celom Slovensku. Dúfam, že prídu v čo najväčšom počte, sto rokov je veľká vec,“ začal s úsmevom kouč MŠK.