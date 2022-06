Mentor Petrík: Ak budete stále súperiť s kolegami o to, kto je lepší, nezostane vám energia na to, byť naozaj dobrý

Porovnávanie je demotivujúce.

ČADCA. Média zaplnené motivačnými citátmi v nás častokrát vyvolávajú skôr opačné pocity. Veľa ľudí má pocit, že nežije dostatočne dobrý život a vyvíja na seba priveľký nátlak. Dokáže naozaj každý čokoľvek, čo si zaumieni? Potrebuje každý nájsť svoju prácu snov ? Sme naozaj vyhorení? Mal by si každý dopriať dovolenku pri mori? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nám odpovie profesionálny kouč a mentor Martin Petrík.

Aký je rozdiel medzi mentorom a motivátorom?

Mentor by mal určite aj motivovať. Kouč je už vyslovene o tom, že počúva a vníma, nevkladá tam nič svoje.

Ako ste sa dostali ku koučingu a mentoringu?

Pred päťdesiatkou som sa rozhodol, že chcem zmeniť fungovanie a odísť z práce. V poslednej práci, ktorú som dorábal v Prahe, som spoznal pani, ktorá učila bizniskoučing a ja som bol úplne nadšený! Potom som si urobil potrebné školenia a výcvik a ukončil ich rôznymi certifikátmi.

Mentoring je ale úplne o niečom inom. Musíte to mať navnímané, odžité a vychádzať zo skúseností. Niekedy sa pousmejem nad tým, keď niekto rozpráva veci naučené z kníh a nikdy to nevyskúšal.

Pomáhate iba firmám, alebo aj jednotlivcom?

Orientujem sa na firmy a biznis. Je ale pravda, že sa veľmi často postupne dostávame k životným a osobným témam zamestnancov.

“ Nechcem sa pasovať do role, že viem pomáhať. Človek si musí chcieť pomôcť sám a ja môžem stáť pri ňom. „ Martin Petrík

Takže sa venujete zamestnancom aj jednotlivo? Alebo máte len nejaké skupinové prednášky?



Dá sa to poskladať z troch vecí. Koučing, mentoring a klasický workshop. Koučing alebo mentoring býva väčšinou medzi štyrmi očami.

Firma alebo manažér vás teda osloví s nejakým problémom. Akým najčastejšie?

Väčšinou keď niečo nefunguje. Napríklad sa zadrháva komunikácia v tíme, alebo sa neplní nejaký dlhodobejší plán či cieľ. Vtedy sa robí psychometrika toho tímu, nasleduje dvojdňový worshop a potom sa to rozpadne na koučovanie.

V rozhovore sa ďalej dozviete: V čom môže koučing a mentoring pomôcť firmám a zamestnancom?

Kedy sa rieši líder a kedy zamestnanci?

Dá sa odomknúť potenciál každého zamestnanca v spoločnosti?

Čo to vlastne znamená - odomknúť potenciál?

Fungujú hlasné motivačné reči z pódia o tom, že ľudia dokážu čokoľvek, ak budú pozitívne myslieť?

Musí mať každý prácu svojich snov?

Kde je chyba, keď ľudia na poradách s vedením mlčia a po nich vyjadrujú medzi sebou svoju nespokojnosť?

Ako by mala vyzerať dovolenka a o stereotypoch, že pri mori si oddýchnete lepšie ako na horách a knihy sú lepšie než filmy.

Kedy vymazať aj 120 emailov a prečo.

O porovnávaní a odmeňovaní v práci.

Nie je z pohľadu zamestnávateľa výhodnejšie vymeniť zamestnancov, ako zachraňovať tím s koučom?

25 rokov som riadil firmy. Keď som začínal, myslel som si, že fungovanie tímu je závislé od zručností lídra. Nie je to tak. Je to práve o tom tíme. Keď prijímate nových ľudí, musia zapadnúť do už fungujúceho kolektívu.

Napríklad sa stalo, že sme vyberali marketingovú riaditeľku, ktorá bola naozaj špičková vo svojom odbore, ale do tímu nesadla a bolo to vidno. Odborne bola na top úrovni, ale chémia tam nefungovala.

Na základe čoho si musia ľudia v tíme sadnúť? Je to o sympatiách?