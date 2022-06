FOTO: V Čadci súťažili vo varení gulášu a zapálil Jánsku vatru

Vydarený deviaty ročník čadčianskeho kotlíka aj pálenie Jánskej vatry zaplnili Matičné námestie v Čadci.

Svoje ingrediencie neodtajnili, ale pokúsili sa klamať súpera. Vraj guláš z krokodíla či medveďa... kto by im to uveril. Hlavne že nechýbala dobrá nálada. :Tá patrí ku každej voňavej gurmánskej súťaži.

Na matičnom námestí bola už postavená Jánska vatra, maratónci dobiehali svoj beh a pod stanmi začalo deväť súťažných tímov rozťahovať kotliny a pripravovať ingrediencie, niekedy obzvlášť utajené, aby pripravili ten najlepší guláš. Na víťazstvo v gurmánskej prestrelke nie je treba svaly, tie len na poriadne zamiešanie obrovskou varechou v kotli. Čadčiansky kotlík odštartoval svoju deviatu éru. Tento rok sa opäť stretli majstri, aby si zmerali svoje sily vo varení gulášu. Dobrú náladu podporila aj čadčianska kapela Veľký dom, veď pri slovenských a českých hitoch si podupkávali všetky generácie

Hodinu popoludní boli všetky tímy v dobrej nálade. Šikovné ruky krájali cibuľu, veď dobre urobená cibuľka je tým správnym základom pre víťazný guláš. Vraj ak ju pripálime, guláš z toho nevyčarujeme. Už vtedy sa námestím začali šíriť očarujúce vône. Dobrý guláš potrebuje čas. Preto až o 18. hodine po porade poroty vyhodnotili najlepších.

Najlepší kysucký guláš na čadčianskom kotlíku pripravil tím Gurmánai. (zdroj: Pavol Stolárik)

Zatiaľ prezradíme len toľko. že víťazom sa stal tím Gurmánov, no všetky guláše boli skvelé. A ako člen poroty som ozaj všetky vyskúšal. Aj ten z medveďa a krokodíla. Po vyhodnotení výsledkov a ocenení troch najlepších majstrov gulášového umenia mali možnosť všetci ochutnať guláš od každého súťažiaceho tímu.

Po vyhodnotení na pódium nastúpil folklórny súbor Kelčovan. Jánskymi piesňami a tancami predviedli, ako vatry zapaľovali naši predkovia. Potom už primaátor mesta Milan Gura zapálil Jánsku vatru. A veruže bolo pri nej horúco. Plamene šľahali do výšav. Túto vatru ba nepreskočil žiaden zbojník, veruže ani Jánošík. A radosť mali aj tí najmenší, veď aj kvôli nim sa tieto podujatia v Čadci robia. Pomaľovaní sťa víly či superhrdinovia si celé popoludnie so širokými úsmevmi užívali. Dobrá nálada panovala až do večera.

