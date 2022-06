Urban odstúpil kúsok pred cieľom a premiérové víťazstvo ponúkol Kalinovi

Jedno z najväčších športových podujatí na Kysuciach sa uskutočnilo po dvoch rokoch.

Dlho vyzeralo, že víťazom 46. ročníka Kysuckého maratónu sa stane najväčší favorit - košický bežec Jozef Urban. Lenže ten pár kilometrov pred koncom pretekov odstúpil a ponúkol víťazstvo Rastislavovi Kalinovi z Maratón klubu Rajec.

Skúsený vytrvalec situáciu využil a dobehol si po vavrínový veniec. Premiérovú účasť na jednom z najväčších športových sviatkov v našom regiónom pretavil na úspešné vystúpenie. Trať na Starú Bystricu a späť absolvoval za 2:45:05 h. Na druhom mieste skončil Ján Červeň, tretí dobehol Henrich Weichpart. Medzi ženami triumfovala Hana Vičárová z Fénix Sport Blansko.

„Bežalo sa mi výborne. Na Kysuckom maratóne som prvýkrát a som milo prekvapený. Veľmi sa mi páčilo. Popri trati boli diváci, ktorí nám dodávali energiu. Vyhovujú mi trate, kde sú aj mierne prevýšenia a kopčeky. Celkovo preteky neboli až také náročné, takže ani krízu som nemal, keďže som sa držal svojho tempa. Po obrátke som bez problémov zbehol do Krásna nad Kysucou. Následne som si zamakal a bolo to super,“ povedal šťastný víťaz Kalina, pre ktorého to bol tretí maratón v tomto roku. Do konca sezóny sa ešte plánuje predstaviť doma v Rajci, v Berlíne a Košiciach.