Goralské folklórne slávnosti v Skalitom zostali verné tradíciám

Jedinečné Goralské slávnosti otvorili svoje brány v Skalitom už po 31. krát.

Amfiteáter sa zaplnil do posledného miestečka. (Zdroj: Pavol Stolárik)

Folklórne podujatie privítalo tento rok opäť veľké množstvo divákov, ktorí si do amfiteátra prišli pozrieť bohatý kultúrny program. Táto tradícia spája celú dedinu, malých i veľkých, a vďaka nej sa cítia ako jedna veľká rodina.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslavy začali do rána na Skalitskym rynecku tradičným remeselným jarmokom a vystúpeniami muzičiek a detičiek zo skalitskej doliny, ku ktorým sa pridala aj Muzika spod Rače.

O desiatej slávili veriaci Slávnostnú svätú omšu v kostole sv. Jána Krstiteľa.

Ihneď popoludní vyštartoval spred obecného úradu slávnostný krojovaný sprievod účinkujúcich, ktorý sa presunul do amfiteátra.

Sprievod účinkujúcich a hostí obcou Skalité. (zdroj: Pavol Stolárik)

Zaplnenému amfiteátru sa prihovoril starosta obce Skalité Jozef Cech, ktorý uviedol, že Goralské slávnosti možno považovať za okienko do minulosti obce, do tradícií a života našich predkov, no zároveň prostredníctvom nich je možné tvoriť príbeh pre tých, ktorí ich raz budú robiť za nás, pre naše deti.

420 rokov obce Skalité

Dva ročníky Goralských slávností, vrátane toho jubilejného tridsiateho sa do kroniky podujatia a obce zapíšu slovami „nekonali sa z dôvodu pandémie“. O to viac sa môžeme tešiť, že ten 31. ročník, ktorý aktuálne prežívame, nám dáva priestor sa stretnúť, potešiť no i zaspomínať,“ povedal v prejave starosta Skalitého.

Prečítajte si

Prečítajte si FOTO: V Čadci súťažili vo varení gulášu a zapálil Jánsku vatru Čítajte

„Naša obec má bohatú históriu, mnohé udalosti priamo či nepriamo významným spôsobom ovplyvnili jej vzhľad a formovali vývoj, život a konanie našich predkov. Rozprávať o tom by najlepšie vedel človek, ktorý sa týmito udalosťami dlhodobo zaoberá – pán Laš. Vďaka jeho výskumom a zisteniam dnes vieme, že prvá písomná zmienka o našej obci je už v listine z roku 1601, ktorou palatín Mikuláš Ištvánfi potvrdzuje majetky Mikuláša a Františka Deršfiovcov vrátane kysuckých obcí, ozrejmil Cech a doplnil, že medzi nimi je vymenovaná aj obec Skalité.

„Preto v rámci tohoročných Goralských slávností upriamujeme pozornosť aj na túto dôležitú udalosť našich dejín a spomíname si na 420. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci,“ podotkol.

Pomyselná hymna slávností „Skalité, skalité“ odznela v podaní domácej ĽH Goroľ muzičky a Romana Capeka. (zdroj: Pavol Stolárik)

Pomyselná hymna slávností „Skalité, skalité“ odznela v podaní domácej ĽH Goroľ muzičky. Nemenej známou domácou ľudovou hudbou sú Capkovci. Veď Capkovci, ako hudba, sú starí ako Goralské slávnosti a vlani oslávili 30 rokov čo spoločne účinkujú.

„Na vystúpenie doma v Skalitom sa vždy teším, Dva roky sme boli zavretí doma a tých koncertov moc nebolo. Pre známych, rodinu a rodákov sa hrá vždy najlepšie. Aj keď mi už zdravie nedovolí toľko koncertovať, vždy, keď sa bude dať veľmi rád prídem,“ vyjadril sa po koncerte Roman Capek.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať K zaslúžilým hasičom pribudli traja Kysučania Čítajte

Hlavný folklórny program, v ktorom vystúpili aj FS Podjavorinské, Heligonkári J. Jelínkovej, Sandra Krčmáriková, FS Hojana či Trombitáši Štefánikovci si prišli pozrieť aj primátori kysuckých miest a starostovia obcí, návštevníci zo zahraničia, domáceho a širokého okolia.

Goralské slávnosti majú prívlastok medzinárodný folklórny festival, preto pozdravy prostredníctvom svojich vystúpení odovzdali aj zahraničné zoskupenia z Čiech a Poľska.n Českú republiku a prihraničnú oblasť reprezentoval FS Zaolzi. Poľskú stranu na 31. ročníku festivalu reprezentovala Kapela Wroble, ktorej členmi sú muzikanti z viacerých obcí Regionu Beskid Zywiecki.

Po zahraničných hosťoch zahrali na svojich dlhých trúbach Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. Hlavným hosťom bol FS Urpín z Banskej Bystrice.

Ďalší slovenský rekord v rukách starostu. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ďalší slovenský rekord

Ihneď po príchode na amfiteáter obdržal každý návštevník pohár s prípitkom. V Skalitom sa totiž tento rok pokúsili vytvoriť nový slovenský rekord a zápis do knihy slovenských rekordov, a to „Najväčší prípitok pod holým nebom.“

A podarilo sa. Spoločne si pod holým nebom pripilo 717 ľudí, a rekord bol na svete. Certifikát, ktorým potvrdil komisár z Knihy slovenských rekordov platnosť rekordu prevzal starosta Jožo Cech.

Po najväčšej lavičke sa tak Skalité ocitá v knihe rekordov už po druhýkrát.

Ocenili osobnosti

Ocenenia osobnosť obce Skalité udelil starosta obce Jozef cech spolu s podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Igorom Janckulíkom šiestim ľuďom.

Cena obce Skalité Marte Strýčkovej udelili za dlhoročný rozvoj a prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania, aktívnu účasť pri výstavbe a zariadení budovy MŠ Skalité Ústredie ako aj jej zachovanie.

Ocenené osobnosti obce Skalité. (zdroj: Pavol Stolárik)

Prevzala si ju aj Júlia Petráková za celoživotnú obetavú prácu v školstve a miestnej organizácii Slovenského červeného kríža.

Za dlhoročnú reprezentáciu obce a pomoc pri rôznych akciách organizovaných obcou, ale i pomoci chorým a bezvládnym udelili aj Márii Papíkovej.

In memoriam patrí Cena obce Skalité za rok 2022 pani Miladke Koperovej za prácu v zdravotníctve a obetavú prácu v oblasti charity.

Cenu obce Skalité si prevzal aj Jozef Šmatlava za aktívnu prácu v základnej organizácií Slovenského zväzu záhradkárov v Skalitom a vzornú reprezentáciu záhradkárov na výstavách ovocia a zeleniny.

Cena obce udelili tiež Dobrovoľnému hasičskému zboru za plnenie a zabezpečovanie úloh počas pandémie Covid 19 a na úseku požiarnej ochrany. Za pomoc pri podujatiach poriadaných obcou Skalité a za reprezentáciu obce na súťažiach.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová udelila obci Skalité pri príležitosti 420. výročia prvej písomnej zmienky o obci Skalité zlatý Litteras Memoriales

Celý program ukončili uprostred kolotočov a stánkov s občerstvením na námestí ľudovou zábavou.

Prečítajte si tiež