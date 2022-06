Vyklčované lesy, neobrábané polia. Povodne sa budú opakovať, ohrozené sú aj Kysuce

V obci Zákopčie odstraňujú následky po ničivej povodni.

KYSUCE. V minulosti zvaná storočná voda trápi Kysuce takmer každý rok. Keď zaprší, ľudia pozerajú na oblohu s obrovskými obavami. V posledných rokoch totiž akoby už normálne búrky ani neboli. Čoraz častejšie ich totiž sprevádzajú povodne.

Po tej poslednej spred pár dní v Zákopčí upravujú tok potoka. Niekoľko bagrov pracuje priamo v riečišti a čistí potok od nánosov, nákladné autá navážajú kameň na spevnenie brehov. Zastabilizovanie čaká aj priepusty a podmytý most.

Škody na majetkoch stále počítajú

„Okamžite po tejto prívalovej vlne sme kontaktovali vodohospodárov aj lesníkov a riešili sme celú situáciu. Odvtedy komunikujeme denne. Prišli ťažké mechanizmy, ktoré upravujú koryto a odstraňujú nánosy," informuje Ján Slaninák, starosta obce Zákopčie.

Škody, ktoré povodeň spôsobila, ešte nevyčíslili. "Obec prišla o niekoľko úsekov ciest, no nie je to až také hrozné. Najväčšie problémy voda narobila na premostení na prístupovej ceste do osady u Ditka, tam bude treba vybudovať nový most,“ pokračuje starosta.

Najväčšie škody majú obyvatelia obce, ktorým povodeň zatopila domy, pivnice, garáže aj záhrady. „Podobné povodne sa pritom môžu nielen u nás v obci vyskytnúť hocikedy a situácia sa môže zopakovať,“ dodáva.

Premostenie do osady u Ditka budú musieť postaviť nanovo. (zdroj: Pavol Stolárik)

Horná časť potoka v rukách súkromníkov

Za vinu to mnohí dávajú najmä lesníkom. Poukazujú na vyrúbané stromy a holé svahy. Povodeň, ktorá postihla obec Zákopčie, sa týka aj pozemkov, ktoré spravujú Lesy Slovenskej republiky. Tie však na Kysuciach obhospodarujú len približne tridsať percent lesnej plochy, aj to nerovnomerne rozmiestnených, ostatné porasty sú v správe súkromných vlastníkov a vlastníkov poľnohospodárskej pôdy.