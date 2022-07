Majiteľ dopravnej firmy: Zoznam problémov, ktorým musíme čeliť, sa zdvojnásobil

Dva roky covidovej pandémie a hneď na to kríza spojená s ruskou inváziou na Ukrajinu znamenajú veľkú skúšku pre ekonomickú kondíciu kysuckých firiem.

KYSUCE. Slováci už niekoľko mesiacov čelia masívnemu zdražovaniu, kedy výrazne vzrástla cena potravín, palív, účtov za energie či ďalších položiek.

Inflácia aktuálne podľa Štatistického úradu atakuje 12-percentnú hranicu, a medziročne rastie už 15 mesiacov za sebou. Väčšina podnikateľov na Slovensku za posledných 12 mesiacov zaznamenala nárast vstupov potrebných na podnikanie.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Všetko zdražuje, pohonné hmoty, poistenie, povinné ručenie, mýto. Naše náklady sa za posledný rok citeľne zdvihli. Nafta teraz navyše kvôli Ukrajine zdražela extrémne,“ skonštatoval Zdenek Kubala, konateľ spoločnosti Doprava a služby K&T z Čadce.

Za pol roka nafta drahšia o 40 percent

Celosvetové sankcie a možné zastavenie dodávok ruskej ropy vyhnalo medzinárodné ceny palív na najvyššiu úroveň za posledných 15 rokov. Vypuknutie vojny na Ukrajine postihuje najmä ľudí, zasiahnuté je však aj hospodárstvo. Vysoká cena pohonných hmôt vytvára enormný tlak hlavne na menšie firmy. Problémami sú hlavne katastrofálna platobná disciplína, inflácia, ceny energií aj nedostatok pracovnej sily.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mentor Petrík: Ak budete stále súperiť s kolegami o to, kto je lepší, nezostane vám energia na to byť naozaj dobrý Čítajte

"Podnikáme už viac ako 24 rokov, ale toto je skutočne veľmi zlá doba. Dotýka sa nás to veľmi citeľne, veď nafta je oproti januáru drahšia o štyridsať percent. Pri ročnej spotrebe okolo milión litrov nafty si to spočítajte sami. Nafta pritom tvorí 30 percent fakturačnej ceny. Rozmýšľame, ako to celé premietnuť do ceny," informoval konateľ Zdenek Kubala s tým, že za existujúce ceny, kedy na každom kilometri dopravca prerába niekoľko centov, nebude možné služby poskytovať.