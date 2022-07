Nočný výjazd záchranárov HZS z Kysúc

Nad Novou Bystricou si turista poranil hlavu a nohu.

Poranenie hlavy a dolnej končatiny utrpel turista nad obcou Nová Bystrica v okrese Čadca v neprístupnom teréne Brýzgaliek. Mužovi pomáhali horskí i zdravotní záchranári, ako i štyria hasiči z Čadce v noci na sobotu.

"Po príchode záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) na miesto už pacienta transportovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru do intravilánu obce. V súčinnosti so záchranármi HZS pacienta odovzdali do opatery posádky rýchlej zdravotnej pomoci," informovala v sobotu HZS na svojej internetovej stránke.

