Šoko, Bič, Ďurica a Mafia, Turzovka sa bavila

Fanúšikmi zaplavený amfiteáter si užil po dvoch rokoch opäť výborné koncerty.

TURZOVKA. Turzovský amfiteáter doslova a do písmena praskal počas prvej júlovej soboty vo švíkoch. Skvelé koncerty, výborná atmosféra a príjemné nie príliš horúce počasie. Áno, taký bol koncert Adama Ďuricu, skupiny Peter Bič Project a Mafia Corner.

Niet sa tomu čo čudovať. Nebolo pochýb o tom, že veľké mená slovenskej hudobnej scény pritiahnu do Turzovky mnoho fanúšikov a nielen z našej krajiny. Začuli sme Čechov, ale aj Poľštinu. A tak aj bolo. Amfiteáter bol plný, podľa oficiálnych údajov si túto skvelú akciu nenechalo ujsť viac ako tisíc fanúšikov. Veď len v predpredaji sa do obehu dostalo približne šesťsto lístkov. Každý z návštevníkov si musel hneď všimnúť masívne pódium s kvalitným zvukom aj svetelným parkom, ktoré bolo predzvesťou naozaj nevšedného zážitku,

Juraj "Šoko" Tabaček. (zdroj: Pavol Stolárik)

Tesne po ôsmej večer nastúpil na pódium Juraj Tabaček prezývaný Šoko, vždy usmiaty moderátor zo Žiliny, známy zo stand-up aj televíznych seriálov a relácií. Sviežosť jeho moderovania aj vtipné hlášky pripravili zábavychtivých divákov na prvého interpreta.

"Cesta do Turzovky bola príjemná, bolo to intenzívnych dvadsať minút z Makova. Len som sledoval rieku Kysuca a pozeral, kde treba odbočiť. Aj keď som v Turzovke prvý krát, cítim sa jemne spojený s regiónom a som poctený, že som bol privolaný k takejto činnosti," s úsmevom na tvári prezradil Šoko.

Podľa jeho slov bol príjemne prekvapený z prajnosti publika. "Boli úžasní, tlieskali aj v momentoch, kedy by som to ja nerobil. Publikum v Turzovke sa chce baviť a to je veľmi dôležité," povedal moderátor hudobného večera.

Po slove moderátora prišiel čas na spev. O vygradovanie nálady sa postaral prešovský spevák Michal Marušin známy skôr pod umeleckým menom Mafia Corner. Svojimi hitmi, ktoré pozná celé Slovensko, dostal vtedy i teraz do varu absolútne každého. Môžu za to napr. skladby Zuzulienka, Ked som išiel, A ja taka dzivočka, Maria, Vypic a žic, V karčme ..., ktoré sú základom každej dobrej párty. Nechýbali ani na tejto. Originálna show plná energie a interakcie s publikom bola parádnym začiatkom programu.

Mafia Corner bol skvelým začiatkom programu. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Ľudia sa po tých dvoch rokoch, ktoré boli aj pre nás umelcov, aj pre nich veľmi ťažké, dobre zabaviť. Teraz sa konečne vraciame späť. Ja osobne si koncerty užívam oveľa intenzívnejšie, ako bolo tomu pred pandémiou. Určite sa na Turzovku budeme tešiť, ak sa sem budeme v budúcnosti vracať," povedal spevák Mafia Corner Michal.

"Asi máme šťastie na dobré publikum. Niekedy je lepšie mať na koncerte dvadsať ľudí, ktorí sa chcú baviť, ako pol štadióna unudených. Dnes však bola v Turzovke najlepšia kombinácia. Chceli sa baviť a bolo ich tu veľa," doplnil.

Ďalší z účinkujúcich Adam Ďurica opäť nesklamal. Predviedol úžasný koncert plný energie, ktorú tento charizmatický spevák rozdával priehrštiami.

Adam Ďurica s kapelou na turné prevetrali svoje najznámejšie hity, ale aj skladby z nového albumu, ktoré teraz zneli nejako inak. Akoby boli rýchlejšie, rockovejšie, ľudí doslova dvíhali zo stoličiek a veselo si spievali, tlieskali, skákali a a zabávali sa pred pódiom. Adam koncert oživil i svojou cover známeho hitu Mám ťa rád od Karola Duchoňa, ktorou roztancoval všetky generácie sediace v publiku.

Simon si oslavu narodenín spríjemnil "spevom" s Adamom Ďuricom. (zdroj: Pavol Stolárik)

"V Turzovke sme hrali prvý krát. Aj keď má pocit, že sme hrali úplne všade, vždy narazím na miesta, kam cestujeme prvý krát. A na tie miesta som najviac zvedavý. A Turzovka veľmi prekvapila. Ľudia nás prijali srdečne a poriadne sa vyjašili, krásne spievali. Veľmi som si koncert užil a bolo vidieť, že aj oni. Väčšinou podľa miesta mením program, keď som v menšom priestore, snažím sa hrať intímnejšie. Dnes to však bol čistý rock´n´roll, keďže sme boli vonku, ľudia to chceli, dali sme im, čo to išlo," vyjadril sa po koncerte Adam Ďurica.

Aj keď Adamova tvorba nie je celkom "šialok" mojej kávy, tento koncert v Turzovke ma presvedčil, že je naozaj Pán spevák a podľa bohatej účasti divákov, ktorí ho trpezlivo čakali po koncerte, aby sa s ním mohli odfotiť, ho možno právom označiť za jedného z najúspešnejších slovenských interpretov.

Peter Bič Project. (zdroj: Pavol Stolárik)

Posledným hosťom hudobnej noci v Turzovke bola kapela Peter Bič Project. Atmosféra bola výborná od prvej minúty. Fanúšikovia nešetrili hlasivky ani dlane, zaplnený amfík sa chcel naplno baviť. Kapela Peter Bič Project hrá už vyše desať rokov, medzičasom zmenila svoje zloženie, presedlala z angličtiny na slovenčinu a stále znie chytľavo. Jej piesne si ľudia spievajú a robia im radosť.

Na koncerte zazneli staršie hity no aj tie z nového albumu Hlava. Muzikanti na čele s gitaristom Petrom Bičom odpálili piesne Máj, Chalúpka či veľmi obľúbený Stoj z albumu Labyrint. Zábavychtivé publikum čakalo na každý zo štyroch prídavkov.

Od organizátora, ktorým je mesto Turzovka, sme sa dozvedeli, že táto hudobná noc má našliapnuté na založenie novej tradície. V Budúcom roku chcú dokonca rozšíriť zoznam hostí o spevákov a skupiny spoza českej hranice.

