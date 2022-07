V okrese Čadca sa znížil počet obyvateľov, príde o župného poslanca

V okrese Čadca si obyvatelia do Zastupiteľstva ŽSK zvolia po novom sedem poslancov, v Kysuckom Novom Meste ostávajú traja.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 57 poslancov. Obyvatelia si ich budú voliť v jedenástich volebných obvodoch, pričom každý z okresov v kraji tvorí jeden obvod. Volebné obvody a počet poslancov v nich schválili na dnešnom rokovaní zastupiteľstva krajskí poslanci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí, že zastupiteľstvo určí počet poslancov v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca. ŽSK má takmer 689-tisíc obyvateľov, pri počte 57 poslancov pripadá na jedného

približne 12 090 obyvateľov.

Z okresných miest v Žilinskom kraji sa v nasledujúcom volebnom období 2022 - 2026 zmení počet poslancov ŽSK len v okresoch Čadca a Bytča. V ostatných okresoch ostáva počet poslancov ŽSK rovnaký.

Prečítajte si

Prečítajte si Smer chce podporiť Vražela, kandidatúru zvažuje Šimášek. Kto zabojuje o post primátora Čadce? Čítajte

"Vo volebnom obvode Čadca klesne počet poslancov z osem na sedem. Zmena je spôsobená úbytkom trvale bývajúceho obyvateľstva v porovnaní s rokom 2017 o 2868 obyvateľov. Podľa údajov Štatistického úradu SR žije v okrese Čadca k 31. marcu 2022 87 805 obyvateľov," uvádza sa v schválenom materiáli.

Vo volebnom obvode Čadca si teda obyvatelia budú môcť zvoliť maximálne sedem poslancov. V Kysuckom Novom Meste sa počet poslancov do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja nemení, voliť budú troch poslancov.

Vo volebnom obvode Bytča sa zvýši počet poslancov z dvoch na troch. Zmena je spôsobená prírastkom trvale bývajúceho obyvateľstva v porovnaní s rokom 2017 o 424 obyvateľov.

Sídlo Volebnej komisie ŽSK ponechali poslanci v Úrade ŽSK, sídla obvodných volebných komisií budú v budovách okresných úradov. Dôvodom je konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov aj volieb do orgánov samosprávy obcí v jeden deň. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.

Voľby budú po prvýkrát spojené. Zvolíme si nielen starostov a poslancov obcí a miest, ale aj poslancov a predsedu Žilinského samsoprávneho kraja. Niektorí kandidáti už oznámili, že sa o niektoré posty budú uchádzať.

Je napríklad známe, že o post žilinského župana sa uchádzajú zatiaľ štyria kandidáti, Igor Choma, Igor Janckulík a kandidatúru oznámil aj Kysučan František Drozd. Vo voľbách chce opätovne uspieť aj súčasná predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Mohlo by vás zaujať