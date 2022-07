Desmod s Kulym koncertovali v Korni, spievalo celé futbalové ihrisko

Mad Frequency, Arzén aj Desmod predviedli parádnu šou.

Počasie počas celého piatka strašilo, mraky sa preháňali po oblohe a mnohí sa modlili, aby nezačalo pršať. Veď na Kysuce mieril Desmod so spevákom Máriom Kuly Kollárom, aby svojim fanúšikom v Korni odohrali parádny open-air koncert. Pršať však nezačalo a obavy boli zažehnané.

Divákov zahriali pred samotným vystúpením Desmodu chalani z kysuckej kapely Mad Frequency aj žilinský Arzén. Slovenská partia z okolia Čadce, Turzovky a Žiliny Mad Frequency vedená spevákom Rudym Zajacom venovala publiku riadny rockový náklad v deviatich songoch. Veď nič iné sme od nich ani nečakali.

Mad Frequency v Korni (zdroj: Richard Novák)

Kapelu Arzén poznajú hádam všetky generácie. Bola jedna z prvých skupín, ktoré začali kombinovať tvrdý bigbít s ľudovkami. Dnes by sme to hádam nazvali world music. Kapela má okrem ľudových piesní a hitov z Na skle maľované aj pôvodnú tvorbu. Hráva na rôznych akciách, pričom spevák tvrdí, že jej výhodou je, že jej texty ľudia poznajú.

„My nemusíme hrať nejaké prevzaté veci, aby sme zabávali ľudí, my to robíme cez ten folklór, čo je naša veľká výhoda," povedal spevák Jaro Gažo.



"V Korni nie sme po prvýkrát, hrali sme tu už v roku 2018 ešte pred koronou. Ale dnes to bol úžas. Ľudia s nami spolupracovali, spievali, zabávali sa. Po týchto dvoch uplynulých rokoch vidieť, že ľudia sa chcú riadne baviť. Dúfam, že im to vydrží," doplnil Jaro Gažo.

Arzén to v Korni riadne rozbalil. (zdroj: Richard Novák)

Potom už na pódium nastúpila skupina Desmod s lídrom Máriom Kulym Kollárom. Výborná nálada bola od prvej minúty koncertu, radovali sa obe strany, kapela na pódiu aj fanúšikovia v hľadisku.

S poriadnym rockovým nasadením pustili do ľudí obrovskú dávku energie. Do playlistu zaradili známe pesničky. Niekto ti to povie skôr než ja, Nevrav mi, aký som či Chýbanie spievalo celé futbalové ihrisko. Fanúšikovia nechceli kapelu pustiť z pódia a vytlieskali si niekoľko prídavkov.

FAnúčikovai si vytlieskali niekoľko prídavkov. (zdroj: Richard Novák)

"Skúšali sme nový koncertný program, nevedeli sme či to vyjde, či nevyjde. Mali sme trochu trému, no myslím si, že ľudia nám energiu vrátili a záver koncertu už bol sebaistý. Chceme zabaviť ľudí, rád s fanúšikmi komunikujem a samozrejme veľmi radi sa tu vrátime, Máme rozpracované nové piesne, hlavné je, že robíme melódie. V tejto novej zostave sme sa potrebovali hlavne zohrať, teraz môžeme začať tvoriť," povedal pre redakciu MY Kysuce spevák Mário Kuly Kollár.

Fanúšikovia tejto nitrianskej kapely sa tak môžu v dohľadnej dobe tešiť na príval nových songov.

Za veľkú fotogalériu z akcie ďakujeme Richardovi Novákovi.

