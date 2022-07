Na Kysuciach kradnú drevo aj organizované skupiny, smeruje najmä do Poľska

Polícia spustila kontroly.

KYSUCE. Ani na Kysuciach nie sú raritou nelegálne ťažby a krádeže, z ktorých drevo nezriedka končí za hranicami. V roku 2021 riešila polícia na Slovensku 707 prípadov krádeže drevnej hmoty.

Enviropolicajti z oddelenia Žilina Prezídia policajného zboru v súčinnosti so Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou a policajtmi z Krajského riaditeľstva PZ v Žiline začali s kontrolami potrebných dokladov a zisťujú aj pôvod dreva.

„Cieľom týchto kontrol je v čo najväčšej miere zamedziť nelegálnym aktivitám s drevom a postihovať páchateľov, ktorí na tejto trestnej činnosti profitujú,“ uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že ide o začiatok systematických kontrol v tejto oblasti, kde po dlhú dobu dochádzalo k rozsiahlej trestnej činnosti jednak nelegálnymi výrubmi a jednak krádežami dreva. Polícia dlhodobo upozorňuje na vysokú latentnosť, teda skrytosť environmentálnej kriminality.

Často k nej dochádza na odľahlých miestach a keďže poškodenou stranou je príroda, ktorá sa nedokáže sama brániť, odhaľovanie tejto kriminality stojí na iniciatíve občanov či polície.

Okrem polície môže autá na cestách kontrolovať ešte aj finančná správa, teda colníci, a to predovšetkým v pásme okolo štátnych hraníc.

Neskoro sa ľady pohli

„Neskoro sa ľady pohli, kde boli doteraz? To je všetko len zástierka, kontrola jeden-dva dni a pokračujeme ďalej, aj v tomto biznise je organizovaná mafia, potom sa to vráti do normálu a zametie pod koberec. Vývoz nášho bohatstva do zahraničia, toto by komunisti nikdy nedovolili,“ komentovala príspevok Oľga.

Polícia kontroluje prepravné doklady aj váhu dreva. (zdroj: Polícia SR)

„Stačí sa popozerať na koncoch dedín, v každej je na konci zvážnica, každý píli, ťahá drevo a všetci sa tvária, že je to v poriadku. Drevo sa tíško odváža, nielen zničené kôrovcom, ale aj to zdravé. Veď za tú cenu sa im to riadne vyplatí,“ vyjadril sa ďalší z diskutérov Miro.

Zvýšený výskyt krádeží drevnej hmoty potvrdila aj vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Marína Debnárová.

„Áno, zaznamenali sme zvýšený počet krádeží. Za prvých šesť mesiacov evidujeme na OZ Sever 31 trestných oznámení, pri ktorých je výška škody 82 347 €. Oproti predchádzajúcim rokom sa páchatelia zameriavajú na krádeže kvalitnej drevnej hmoty pripravenej na odvoz, preto je výška škody taká vysoká,“ uviedla vedúca odboru komunikácie a doplnila, že z objemu krádeží 82 347 € na OZ Sever bolo až 50 477 € ukradnutých z lesných správ Čadca a Stará Bystrica.

Ukradli 150 kubíkov