Kysucami hrmeli motorky, adrenalín stúpal z mrazivých trikov kaskadérov

Tradičné letné podujatie Garáž opäť privítalo milovníkov dvojkolesových tátošov.

KYSUCE. Hluk nablýskaných mašín opäť otriasal domami a budovami v Korni a v Čadci. Nebyť podujatia Garáž – stretnutie motorkárov na Kysuciach, či toho ďalšieho, Jazda cez tri štáty, ani by sme netušili, koľko fanúšikov nadupaných dvojkolesových tátošov v regióne máme. Rok čo rok ich navštívia stovky Kysučanov, ktorí obdivujú krásu motoriek, prípadne im behá po chrbte mráz z výkonov motokaskadérov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5WnoGRIfJjA

Zraz motorkárov odetých prevažne v kožených mundúroch bol na parkovisku pred futbalovým ihriskom v Korni v nedeľu 10. júla. Odtiaľ sa sprievod strojov pobral cez Turzovku, Klokočov do Čadce na Matičné námestie. Hlavným organizátorom týchto podujatí je Čadčan Vladimír Malík z klubu New riders Apokalypse.

"Samozrejme, s akciou Garáž je len a len spokojnosť. My chlapi, sa na to tešíme celý rok. V Čadci som sa narodil, z Korne mám deda. To je jeden dôvod, prečo tieto dve miesta. Navyše, Čadca je okresné mesto, ja som tu poslancom, niečo takéto tu chýbalo, tak sme sa do toho pustili a podujatie každoročne pritiahne veľa ľudí. Nerobíme to preto, aby sme trhali rekordy návštevnosti, hlavne že sa stretneme, pokecáme," vyjadril sa organizátor Vlado Malík a dodal, že Garáž berie ako osobný záväzok voči motokomunite na Kysuciach či verejnosti, ktorá si už rokmi zvykla, že túrovanie dvojkolesových tátošov spestrí leto v regióne každý rok.

Peter Bakala, Vlado Malík a Adrián Husák na podujatí Garáž. (zdroj: Pavol Stolárik)

Balet na kolesách

Kaskadéri Peter "Baki" Bakala na motorke a Adrián Husák na štvorkolke predviedli parádnu kaskadérsku šou s chladnokrvnou presnosťou. A veru, majú za sebou poriadnu fyzickú prípravu, športujú, k tomu strávia štyrikrát v týždni po dve – tri hodiny na svojej mašine. Pri ich, doslova, artistických kúskoch prítomným častokrát zatajilo dych.