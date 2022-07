Mládež robí radosť, áčko skončilo. Ako ďalej s futbalom v Rudine?

Vo futbalovom klube OŠK Rudina vládne momentálne rozpačitá nálada. Kým mládež dosahuje veľmi dobré výsledky, mužov postretol trpký koniec sezóny 2021/2022.

Kedy uvidíme OŠK Rudina opäť v súťažnom zápase? To nevie momentálne nikto povedať. (Zdroj: ARCHÍV OŠK RUDINA)



OŠK Rudina má viac ako sedemdesiatročnú históriu. Za desaťročia vychoval mnoho hráčov či trénerov a ani vitrína s trofejami nie je prázdna. Klub prešiel peknými i ťažšími obdobiami, ale takmer vždy sa našli nadšenci, ktorí ho držali nad vodou.

Prioritou mládež

V roku 2017 ho prevzala partia okolo Pavla Mičiana, miestneho odchovanca a dlhoročného futbalistu. Bolo to počas zimy a len mesiac pred začiatkom jarnej časti. V tomto roku založili, spoločne s Vladimírom Novákom, aj prípravku najmenších futbalistov. Elán mladým funkcionárom nechýbal, hoci začiatky neboli ľahké.

„Mládež bola vždy našou prioritou. Tvorí základ pre ďalšie fungovanie klubu. Je to naša filozofia,“ povedal Mičian, pričom vedel, že ho spolu s kolegami čaká kopec práce. „Organizácia klubu, vedenie mužstiev, trénerov, starostlivosť o ihrisko a celé fungovanie futbalu v obci zostalo na pár jednotlivcoch. Kto to nevyskúšal, nevie.“

Fungujú vďaka obci

Srdiečko a usilovná práca prinášala ovocie, aj keď mnohé veci fungovali na úkor súkromia a voľného času. V Rudine sa v roku 2019 rozhodli, že prihlásia mužov do ligovej súťaže. To sa aj podarilo a mužstvo fungovalo až do júna tohto roku, aj keď s prestávkami kvôli pandémii. A práve covid akoby odštartoval začiatok problémov mužského futbalu. Klub nemohol získať finančnú podporu od Slovenského futbalového zväzu, nakoľko boli zistené nedostatky, ktoré sú v správe obce. Okrem toho OŠK doteraz nemá ani sponzorov a funguje len vďaka schváleným príspevkom od obecného zastupiteľstva.