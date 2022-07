V Krásne nad Kysucou vyrástol unikátny vodný svet pre deti, vstup je zdarma

Rodičia s menšími budú mať cez leto o program pre svoje ratolesti postarané.

Krásno nad Kysucou pripravilo pre mladé rodiny už viacero projektov, aby vytvorilo vhodný priestor pre atraktívny život a výchovu detí v meste.

Rodičia s menšími budú mať cez leto o program pre svoje ratolesti postarané. V Krásne nad Kysucou totiž vyrástol unikátny vodný svet, aký na Kysuciach nemá obdoby. Slniečko opäť ukázalo svoju silu a potešilo deti teplými prázdninovými lúčmi, tak kompetentní nelenili a areál vo štvrtok 14. júla slávnostne otvorili.

„Už niekoľko rokov sme sa pohrávali s myšlienkou, ako spríjemniť horúce letné dni, ktorých čím ďalej pribúda, našim najmenším obyvateľom. Pri cyklotrase popri rieke Kysuca kúsok od námestia pri ihrisku s umelou trávou sme sa rozhodli vybudovať klasické detské ihrisko napojené na vodný svet, kde je nízky bazén s detskými prvkami. Fontánky, preliezky, vodné šmykľavky, striekačky, húpačky v tvare zvieratiek, ale hlavne vyhrievaná voda, v ktorej sa môžu detičky do sýtosti vyčvachtať.“ povedal počas otvorenia areálu primátor mesta Jozef Grapa.

Žabka Katka aj tučniak Pingu

Detičky vo veku od dvoch do osem rokov si tak môžu užívať teplučkú tridsať stupňovú vodu a množstvo vodných atrakcií. Pre návštevníkov sú k dispozícii lehátka, WC, prezliekáreň a pitná fontánka. V areáli sa nachádza aj detské ihrisko a pingpongový stôl. Prístup do bazéna je cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha zakomponovaná do postavy tučniaka.

Slnečný deň pri vode si užíval aj Jozef so synčekom Matúškom (zdroj: Pavol Stolárik)

„Je to pre nás určite skvelá zábava a osvieženie. Veľa mamičiek isto potvrdí, že sa ich deti v bazéne dobre vyšantia a zvyknú si tak rýchlejšie na vodu okolo nich,“ povedala jedna z mamičiek, ktorá si vybudovanie takéhoto miesta pre oddych pochvaľuje.

„Keď sme sem prišli spoločne so synčekom Jakubkom, nemohol odtrhnúť oči. Má len dva a pol roka, no veľmi sa tešil z toho, čo videl. Tie šmýkľavky a húpačky v tvare zvieratiek sú úžasné. Obyvatelia iných obcí a miest nám môžu závidieť,“ doplnila.

No nielen mamičky, ale aj oteckovia s deťmi sa vo vodnom svete zabávajú. Aj keď treba povedať že mamičiek je väčšina. Jozef so svojim trojročným synčekom Matúškom si sedeli na okraji bazéna a navzájom sa špliechali.

„Žijeme tu v Krásne nad Kysucou. Takéto niečo tu veľmi chýbalo a určite to využijeme, keď bude teplo. Na kúpaliská moc nechodíme a tento areál máme kúsok od domu, bonusom je to, že je to tu čisté, udržiavané a k tomu ešte aj bezplatné, takže je to paráda.“ uviedol Jozef.

Správca farnosti Marián Vojtek novostavbu vodného sveta požehnal. (zdroj: Pavol Stolárik)

Šitý na mieru pre najmenšie deti

Na otvorení nechýbal ani správca farnosti Krásno nad Kysucou Marián Vojtek, ktorý dielo požehnal.

„Nie každý si môže dovoliť mať pri dome bazén, v bytoch je to nemožné. A takýto areál je ozaj na mieru šitý práve pre tieto najmenšie deti. Rodičia sa nemusia báť, že by mohlo dôjsť k zraneniu väčšími deťmi, no vždy treba byť ostražitý. Určite sa tu budú stretávať celé rodiny so svojimi pokladmi a tráviť spoločné chvíle. Aj toto miesto teda podporí súdržnosť v rodinách,“ povedal Marián Vojtek.

Deti aj rodičia sa na otvorenie vodného sveta veľmi tešili. (zdroj: Pavol Stolárik)

Ako ďalej uviedol primátor mesta Jozef Grapa, voda je upravovaná tak, aby bola chemicky a mikrobiologicky čistá a zároveň šetrná voči najmenším deťom.

„Pod bazénom je priestor veľký ako dve garáže, v ktorom je umiestnená celá technológia potrebná na výhrev vody, spínače, rôzne ističe aj zásobník vody. Tieto najmenšie deti si zaslúžia výnimočnú pozornosť, treba dbať na hygienu, voda je filtrovaná najšetrnejšou metódou, dezinfikovaná dokonca ultrafialovým žiarením. Zemné práce a spojazdnenie bolo oveľa finančné náročnejšie ako to, čo ľudia vidia na povrchu,“ vysvetli primátor Krásna nad Kysucou.

Ďalší kúsok do mozaiky pre mladé rodiny

Doplnil, že samozrejmosťou je pravidelné každodenné vymieňanie časti vody v bazéne. Výmena vody, s prečistením všetkých trubiek a kvalitným vydezinfikovaním stien bazéna prebieha každý týždeň.

Okrem húpačiek a šmýkľaviek zožalo veľký úspech aj vodné delo. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Pretože nechceme používať zjasňovače a iné chemikálie škodlivé pre najmenších, toto je jediný spôsob, akým sa dá zabezpečiť nezávadná voda pre vaše deti,“ ozrejmil Grapa.

Otvorenie detského vodného sveta je ďalším kúskom do mozaiky, ktorú mesto postupne skladá, aby mladým rodinám uľahčilo no aj spríjemnilo život v mestečku.

„Okrem zrekonštruovanej základnej školy, materskej školy, otvorenia nových tried v školskom klube detí, postavených športovísk, sme zrealizovali i bytovú výstavbu pre mladé rodiny, zahájili sme rekonštrukciu základnej umeleckej školy, aby sme rozšírili športové a kultúrne možnosti využitia. Chýbali tiež interiérové priestory počas upršaného a zimného obdobia, kde by sa rodiny s deťmi mohli socializovať, stretávať sa, či len tak odreagovať od každodennej rutiny, tak sme nedávno otvorili Detské centrum pre matky s deťmi, ktoré je veľmi obľúbené a navštevované zo širokého okolia Kysúc. Toto je ďalší priestor, kde by rodiny s deťmi mohli tráviť i horúce letné dni, keď je piesok od slnka prehriaty a ihrisko rozpálené,“ dodal na záver Jozef Grapa.

Prevádzková doba letného areálu: Detský bazén otvorený od 01.06. – 31.08.

Pondelok - Nedeľa 09:00 - 18:00 hod. Detské ihrisko otvorený od 01.03. – 30.11.

Pondelok - Nedeľa 09:00 - 18:00 hod. Mimo času prevádzky je vstup do areálu zakázaný! Deti do 3 rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím plaveckých plienok. Vstup deťom je umožnený len v sprievode dospelej osoby. Areál nie je zabezpečený plavčíkom. Vstup do bazéna je povolený na vlastnú zodpovednosť.

