Na Kysuciach vysychajú studne, pomáhajú aj hasiči

V obci Lodno je situácia s vodou zlá.

KYSUCE. Sucho na Kysuciach zapríčiňuje vo viacerých obciach vysychanie studní pri rodinných domoch. Množstvo podzemnej a povrchovej vody za posledné desaťročie klesá. K najohrozenejším lokalitám podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMU) patria aj Kysuce. Suché a horúce počasie zanecháva nepríjemné následky v podobe nedostatku pitnej a úžitkovej vody.

Článok pokračuje pod video reklamou

V obci Lodno na Dolných Kysuciach žije tisícka ľudí a aj tu je situácia s vodou zlá. Od nástupu suchého obdobia sa prejavuje permanentný problém na vodovode v časti Dolinky.

Leto býva kritické

„Horúce a suché leto je z tohto pohľadu doslova kritické,“ uviedla starostka Lodna Alžbeta Suriaková.

V Lodne vyrieši problém s nedostakom vody až dotláčacia stanica. (zdroj: archív autora)

„Táto časť je spojená verejným vodovodom, ktorý bol vybudovaný ešte v sedemdesiatych rokoch po povodni a zásobník má objem len dvadsať metrov kubických. Ak by si niekto napríklad napustil bazén, vodojem by ostal prázdny a ostatní obyvatelia by ostali úplne bez vody. Dokonca sme na noc vodu zatvárali, aby sa do rána v rezervoár doplnil. Počas sucha ľudí pitnou vodou zásobuje podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, ktorý má vodovod našťastie v správe. Cisterna chodí aj dvakrát denne,“ ozrejmila situáciu starostka.

Situácia v lokalite Dolinky by sa mala zlepšiť vybudovaním dotláčacej stanice. „Ešteže má vodovod takéhoto správcu, neviem si predstaviť, že by túto stavbu mala financovať obec z vlastných zdrojov. Ľudia by najradšej mali vodu zadarmo, ale to v tejto situácii nejde. Mnohí vzali situáciu do vlastných rúk, robia podzemné vrty, ale ani pri nich nie je dostatok vody zaručený,“ doplnila Suriaková.

Vodu vozia cisterny

Problémy s vodou v tejto lokalite potvrdila aj hovorkyňa Severoslovenských vodárni a kanalizácií Dagmar Rošková.