FOTO+VIDEO: Na Kysuciach horí drevárska fabrika

TURZOVKA. Hustý stúpajúci dym viditeľný z niekoľkých kilometrov a kubíky dreva v plameňoch. Viac ako tridsať hasičov najmenej s desiatimi kusmi techniky zasahuje od popoludnia pri požiari v meste Turzovka.

Oheň zachvátil vnútorné priestory fabriky, ktorá spracováva smrekové a borovicové drevo, pričom sa rozšíril aj na uskladnené drevo v priestoroch haly. Po príchode hasičov sa požiar nachádzal v treťom štádiu horenia.

Pri hasení rozsiahleho požiaru zasahujú profesionálni hasiči z Čadce aj Turzovky a dobrovoľníci zo zborov Korňa, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou a ďalších.

"Tam vpredu sú aj fľaše s plynom a kyslíkom. Ešteže sa k nim plamene nedostali, to by tu inak lietalo," hovorí zamestnanec firmy s tým, že netuší, od čoho sa mohla budova chytiť. "Veď sme dnes ani nezvárali. Ale je tu veľa dreva a oleja, muselo to ísť veľmi rýchlo," dodáva.

Problém hasičom robí najmä to, že v blízkosti areálu sa nenachádza vodný zdroj, z ktorého by mohli čerpať vodu. Odkázaní sú tak na zásobovanie z rieky Kysuca, odkiaľ kyvadlovo dovážajú vodu cisterny.

Na miesto udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov z Krajského riaditeľstva

Ďalšie informácie zisťujeme.

