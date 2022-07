Oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici: Taký nápor ľudí na námestí ešte nezažili

Osláv sa zúčastnili dvaja exprezidenti aj poslanci z deväťdesiatych rokov, ktorí deklaráciu schválili.

KYSUCE. Zapálením vatry zvrchovanosti a zasadením lipy do Aleje zvrchovanosti si v sobotu 16. júla v kysuckej obci Stará Bystrica pripomenuli schválenie deklarácie zvrchovanosti slovenského národa v Slovenskej národnej rade v júli 1992.

Dátum 17. júl 1992 je pre Slovákov významným historickým predelom na ceste k spolupatričnosti slovenského národa a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Prijatím deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa naplnila túžba mať vlastný štát.

Pod Slovenským orlojom v Starej Bystrici sa po dvojročnej pandemickej prestávke uskutočnil 18. ročník jedinečných Osláv zvrchovanosti Slovenska, ktoré patria medzi najvýznamnejšie podujatia na Kysuciach.

"Zaplatili sme si veľmi drahú reklamu, aby ste vy tu na Slovensku a v strednej Európe vedeli, že v Starej Bystrici oslavujeme už osemnástykrát deň našej národnej nezávislosti. Robia to tak aj iné civilizované národy po celom svete. My sa snažíme, aby naše oslavy boli otvorené pre všetkých, všetky politické strany aj tých, ktorí chcú prísť osláviť tento náš národný sviatok, " uviedol v príhovore starosta obce Ján Podmanický.

Ďalej podotkol, že rozdeľovania v spoločnosti je už veľa. "Nikdy nebudeme všetci s rovnakým názorom, ale sú určité okamihy, kedy by sme sa mali zjednotiť, rešpektovať jeden druhého, pretože hodnota rodiny, hodnota národa je to, čo nás všetkých spája," uviedol starosta Starej Bystrice.

Rínok sv. Michala archanjela praskal v sobotu vo švíkoch. (zdroj: Richard Novák)

„Možno práve tieto oslavy sú akýmsi zrkadlom toho, čo sa dnes deje v spoločnosti. Pripomínanie vlastných koreňov aj ľudí, ktorí sa zaslúžili o našu identitu je potrebné. Ak si nebudeme pripomínať to všetko, čo z nás vytvorilo Slovákov ako národ, tak zanikneme, rozplynieme sa,“ povedal Podmanický.

Všetky európske národy sa podľa neho musia vrátiť k svojim koreňom, k hrdosti na vlastnú kultúru, tradície, náboženstvo. „Len tak sa zachránime a len tak prežijeme to, čo sa vo svete deje,“ zdôraznil Podmanický.

Podujatie odštartovalo už v piatok 15. júla medzinárodnou hasičskou súťažou o pohár starostu obce, pokračovalo ráno nohejbalovým turnajom o Pohár obce Stará Bystrica v areáli centra voľného času a diskusnými klubmi Osláv zvrchovanosti v základnej škole.

Oslavy oficiálne otvorili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Stará Bystrica vztýčením štátnej vlajky Slovenskej republiky na Rínku sv. Michala Archanjela.

Ivan Gašparovič ocenil poslancov, ktorí v roku 1992 zdvihli ruku za zvrchovanosť Slovenska. (zdroj: Pavol Stolárik)

Dvaja prezidenti

Tohtoročných osláv sa na jeho pozvanie zúčastnili aj dvaja bývalí prezidenti. Z českej republiky pricestovali Václav Klaus s manželkou a potlesk zožal aj bývalý slovenský prezident a predseda Slovenskej národnej rady v roku 1992 Ivan Gašparovič. Ten spolu s Jánom Podmanickým ocenil poslancov z roku 1992, medzi ktorými nechýbala bývalá poslankyňa z Kysúc Ľudka Mušková, taktiež Pavol Homola, Peter Weiss, Jozef Prokeš a mnohí ďalší.

Na hlasovaní o Deklarácii zvrchovanosti Slovenskej republiky bolo 17. júla 1992 prítomných 147 poslancov, za jej prijatie hlasovalo 113 poslancov, proti hlasovalo 24 a hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

"To, že som u vás ma veľmi potešilo pri srdci, no zároveň ma zarmútilo, že účasť odmietli súbory aj politici, no uvedomil som si, že oni tu vôbec nechýbajú. Hlavné je, že sú tu ľudia, ktorí sú oduševnelí žiť v slobodnom štáte, sú verní Slovensku," povedal bývalý prezident Ivan Gašparovič.

"Uvedomujeme si, že sme s manželkou jediní zástupcovia Českej republiky na týchto oslavách a veľmi si to vážime," uviedol v príhovore bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus, ktorý bol zároveň pri rokovaniach o rozdelení Československa hlavným vyjednávačom za Českú republiku.

"K jednaniam o rozdelení som pristupoval s absolútnym rešpektom, rešpektujúc túžbu po vlastnom štáte. Snažili sme sa o to, a aj sa nám to podarilo, aby rozdelenie Československa prebehlo v pokoji a srdečné priateľstvo medzi národmi oboch našich zemí naďalej pokračovalo," podotkol Václav Klaus.

V programe sa prelínala dravosť mladých so skúsenosťou starších. (zdroj: Richard Novák)

Na krídlach času

Rínok sv. Michala Archanjela pojal do svojho priestoru tisíce divákov, ktorí si počas slnečnej soboty mohli pozrieť aj bohatý kultúrny program.

Režisér hlavného programu Na krídlach času Pavol Kužma. (zdroj: Richard Novák)

Oslavy zvrchovanosti poňali aj tento rok v Starej Bystrici veľkolepo. Po úvodnom vystúpení Fidlikanti deťom – Vandrovali husličky pre najmenšie detičky privítali moderátori podujatia Katarína Borisová a Jozef Šimonovič umelcov hlavného folklórneho programu, nazvaného Na krídlach času, ktorého sa režisérsky ujal dlhoročný folklorista, pedagóg a znalec ľudových piesní a tancov Paľo Kužma.

Divákom sa postupne predstavili kysuckí umelci a folklórne zoskupenia z horných aj dolných Kysúc. Na pódiu sa počas dvaapolhodinového programu vystriedalo viac ako päťsto účinkujúcich. Umelci ponúkli jedinečný kysucký folklór v jeho autentickej podobe a od divákov zožali zaslúžený potlesk.

Čerešničkou na torte bolo vystúpenie folklórneho súboru Partizán z Banskej Bystrice, ktorého história siaha do roku 1958. Zameriava sa na umelecké stvárňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry regiónov stredného Slovenska, najmä Horehronia, Podpoľania, Gemera, Liptova, Oravy a Kysúc.

Súčasťou starobystrických osláv bola oficiálna časť programu, ktorej súčasťou boli slávnostný akt vztyčovania zástav dobrovoľnými hasičmi zo Starej Bystrice, prečítanie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo dňa 17. júla 1992 a následné zapálenie Vatry zvrchovanosti v umeleckom diele, ktorého autorom je akademický sochár Ondrej Zimka 4.

Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický privítal a pozdravil všetkých hostí. Vyjadril potešenie nad obľúbenosťou podujatia, oslavy na Kysuciach patria medzi najväčšie na Slovensku.

Famózne vystúpenie FS Partizán zožalo od obecenstva obrovský potlesk. (zdroj: Richard Novák)

Náhradný program lepší ako ten pôvodný

Na podujatí sa stretli predstavitelia rôznych politických strán. Keďže medzi sponzormi figurovala strana Smer, účasť na podujatí odmietli pozvaní Erika Jurinová, žilinská županka, aj poslanec za OĽANO György Gyimesi. Z poslancov vládnej koalície vystúpil s príhovorom poslanec Miloš Svrček z hnutia SME rodina.

„My sa snažíme oslavy vždy koncipovať nadstranícky, ono vždy to bude politická akcia, lebo si pripomíname politický akt – deklaráciu zvrchovanosti a mrzí ma, že to tak nevidia aj ostatní. Pozvali sme ľudí naprieč celým politickým spektrom, “ vyjadril sa Ján Podmanický.

Tradičné podujatie bývalo vždy sprevádzané veľkolepým programom, tento rok sa však týždeň pred uskutočnením podujatia udiali v programe z dôvodu podpory stranou Smer náhle zmeny. Svoju účasť zrušila skupina Peter Bič Projekt, umelecké zoskúpenie SĽUK i Žilinská župa.

Bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus pred zapálením vatry zvrchovanosti. (zdroj: Richard Novák)

Dôvodom bolo spoluorganizovanie akcie politickou stranou, o ktorom ich neinformovali. Nahradili ich však populárne české duo Verona, slovenský husľový virtuóz Ján Berky Mrenica a Marián Greksa so skupinou Modus Memory, ktorí vytvorili na námestí pred orlojom poriadnu zábavu.

„Organizátorom sa to podarilo, tento program je dokonca lepší ako ten pôvodný,“ vyjadril sa 40-ročný Marián z vedľajšej obce Zborov nad Bystricou s tým, že hity pozná a určite si aj zaspieva.

„Ďakujeme, vážení a milí umelci, diváci, partneri a spoluorganizátori podujatia, že i vďaka vám 18. ročník podujatia priniesol do našich sŕdc nezabudnuteľné chvíle spojené s kultúrou, tradíciami, folklórom a s úprimným pocitom hrdosti na našu krajinu. Prišli k nám ľudia z celého Slovenska, rôznych názorov, rôznej politickej orientácie, napriek tomu sme si všetci zachovali vzájomnú ohľaduplnosť a slušnosť. Bol som na námestí až do bieleho rána a môžem potvrdiť, že počas celého dňa nedošlo k ani najmenšiemu incidentu, a to napriek obrovskej účasti ľudí ,“ dodal na záver Podmanický.