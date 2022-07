V Turzovke vyhorela drevárska fabrika, ľudia prídu o prácu

Fabriku chcú postaviť nanovo.

Celá výrobná hala aj skladové priestory vyhoreli do tla. (Zdroj: Pavol Stolárik)

KYSUCE. Škodu približne pol milióna eur spôsobil požiar v pondelok 18. júla popoludní, ktorý zachvátil výrobnú halu drevárskej firmy Turzovská drevárska fabrika (TDF). Na horných Kysucich spoločnosť vyrábala rezivo, veľkoplošné materiály aj drevené palivové brikety.

Produkcia smerovala okrem Slovenska aj do Rakúska, Českej republiky, Nemecka či Poľska. Celá výrobná hala aj so skladovými priestormi vyhorela do tla. Hasiči s požiarom bojovali dvadsať hodín.

Ako pre redakciu MY Kysuce uviedol generálny riaditeľ Vladimír Dlhopolček, s takýmto scenárom nik nepočítal.

"Elektrina bola po rannej zmene odpojená v celej hale, tak neviem ako sa to mohlo stať. Je to hrozné, uvidíme, čo nám povedia policajti a hasiči. Prišli sme o celé zariadenie, popolom ľahli naše výrobky a pracovné náradie. Nepodarilo sa zachrániť ani niektoré ťažké stroje," povedal Dlhopolček.

Ako ďalej vysvetlil, fabriku sa budú snažiť v čo najkratšom čase postaviť na nohy, no nebude to ľahké.

Pri požiari zhoreli okrem výrobnej haly aj pracovné stroje. (zdroj: Pavol Stolárik)

"Všetko si vyžaduje dôslednú prípravu, rozhodne sa v najbližších dňoch. Prebiehajú rokovania s firmou zo Švédka, od ktorej chceme zakúpiť podobnú výrobnú linku, ktorá zhorela pri požiari. Kapacitne bude rovnaká, len oveľa modernejšia. Aj keď nebude úplne nová, niekde začať musíme," doplnil generálny riaditeľ s tým, že ho ešte čaká rokovanie so zástupcami banky.

Ľudia prídu o prácu, vedenie sľubuje, že len dočasne